Акция праворадикалов в Хемнице не собрала заявленного числа участников

Праворадикальное движение Pro Chemnitz собиралось вывести на улицу 1000 человек к годовщине убийства в Хемнице. На акцию вышли около 450 участников.
Акция праворадикального движения Pro Chemnitz смогла собрать лишь менее половины заявленного числа участников. На митинг, приуроченный к годовщине резонансного убийства в Хемнице, в воскресенье, 25 августа, вышли около 450 человек, при том что заявлены были 1000 участников, пишет агентство dpa.
Акция противников праворадикалов собрала около 300 человек. Также в Хемнице в этот момент проходил городской праздник, который за три дня посетили около 67 тысяч человек. Охрану порядка в городе обеспечивали около 700 человек, для этого в Хемниц прибыли дополнительные силы полиции из соседних федеральных земель.
Сириец приговорен к 9,5 годам тюрьмы за убийство
26 августа 2018 года во время городского праздника двумя мигрантами был убит немец. Это преступление вызвало волну демонстраций правых радикалов и нападений на расистской почве.
На прошлой неделе 24-летний сириец Алаа С. был приговорен к 9,5 годам лишения свободы за умышленное убийство Даниэля Х. ножом и нанесении опасных телесных повреждений еще одному человеку. Соучастник убийства - выходец из Ирака Фархад Рамазан Ахмад - объявлен в международный розыск.
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