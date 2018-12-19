Акции "Русала" выросли на 25 процентов в связи с планами США снять санкции

При открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже в четверг, 20 декабря, акции российской алюминиевой компании "Русал" подорожали на 25 процентов - до 2,8 гонконгского доллара за акцию. Рост в цене произошел после сообщения о том, что с "Русала", судя по всему, снимут санкции.

США готовятся снять санкции с "Русала"

19 декабря Минфин США объявил о снятии через 30 дней ограничений в отношении компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". При этом бизнесмен Олег Дерипаска останется в санкционном списке, его активы будут по-прежнему блокированы. По словам американского Минфина, все три российские компании пошли на "существенную реструктуризацию" и изменения в корпоративном управлении, а также согласились на "беспрецедентную прозрачность".

Представители "Русала" приветствовали решение Минфина США, пообещав, что компания "продолжит делать все необходимое, чтобы вернуться к нормальным условиям работы". В то же время, как следует из заявления "Русала", "нет никаких гарантий", что санкции с компании действительно снимут. В связи с этим акционерам и потенциальным инвесторам рекомендовали проявлять осторожность при работе с ценными бумагами "Русала".

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