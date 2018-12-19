 Акции ″Русала″ выросли на 25 процентов в связи с планами США снять санкции | Новости из Германии о России | DW | 20.12.2018

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Россия

Акции "Русала" выросли на 25 процентов в связи с планами США снять санкции

Подорожание акций "Русала" связано с планами США снять ограничения с компании. Однако ее представители призвали инвесторов проявлять осторожность при работе с их ценными бумагами.

Олег Дерипаска (фото из архива)

При открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже в четверг, 20 декабря, акции российской алюминиевой компании "Русал" подорожали на 25 процентов - до 2,8 гонконгского доллара за акцию. Рост в цене произошел после сообщения о том, что с "Русала", судя по всему, снимут санкции.

Контекст

С момента введения новых санкций США акции "Русала" на бирже в Гонконге рухнули почти втрое. DW выяснила, какую помощь в России могут оказать алюминиевой компании Дерипаски. (17.04.2018)

В санкционный список включены 18 россиян, 15 из которых являются сотрудниками ГРУ. В то же время ограничения, введенные против En+, "Русала" и "Евросибэнерго", будут отменены. (19.12.2018)

США готовятся снять санкции с "Русала"

19 декабря Минфин США объявил о снятии через 30 дней ограничений в отношении компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". При этом бизнесмен Олег Дерипаска останется в санкционном списке, его активы будут по-прежнему блокированы. По словам американского Минфина, все три российские компании пошли на "существенную реструктуризацию" и изменения в корпоративном управлении, а также согласились на "беспрецедентную прозрачность".

Представители "Русала" приветствовали решение Минфина США, пообещав, что компания "продолжит делать все необходимое, чтобы вернуться к нормальным условиям работы". В то же время, как следует из заявления "Русала", "нет никаких гарантий", что санкции с компании действительно снимут. В связи с этим акционерам и потенциальным инвесторам рекомендовали проявлять осторожность при работе с ценными бумагами "Русала".

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    Автор: Елена Барышева


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