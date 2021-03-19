Азовское море омывает побережье Украины и России. Керченским проливом соединяется с Черным морем. Азовское - самое мелкое море в мире, его глубина не превышает 13,5 м.
Керченский пролив соединяет Азовское море с Черным.
Sea Breeze 2019 - это масштабные учения, которые решили провести в Черном море НАТО и Украина. В Москве эти маневры восприняли как провокацию. Корреспондент DW взяла интервью у заместителя командира эсминца ВМС США.
Конфликт у Керченского пролива, когда РФ задержала пытавшиеся пройти в Азовское море украинские корабли, получил продолжение. Киев обратился к международному трибуналу по морскому праву. Москва слушание проигнорировала.