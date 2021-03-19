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Азовское море

Азовское море омывает побережье Украины и России. Керченским проливом соединяется с Черным морем. Азовское - самое мелкое море в мире, его глубина не превышает 13,5 м.

Керченский пролив соединяет Азовское море с Черным.

SIMFEROPOL, CRIMEA, RUSSIA - OCTOBER 17, 2020: A view of the dried out bottom of the Simferopol Reservoir going low due to a drought. On September 7, 2020, the third stage of water supply limitations started in Simferopol and 39 locations of Simferopol and Bakhchisaray Districts amid the shallowing of three reservoirs, the Ayanskoe, the Partizanskoye, and the Simferopolskoye. The areas are supplied with drinking water in the morning and in the evening according to a schedule. On September 23, a water supply schedule was also implemented in Alushta, the villages of Partenit and Maly Mayak due to the shallowing of the Izobilnenskoye reservoir. Alexei Pavlishak/TASS

Комментарий: Крым застрял в "депрессионной воронке" 19.03.2021

Россия как губку выжимает Крым, добывая пресную воду. Строительство моста не было ни самым сложным, ни даже самым дорогим проектом, без реализации которого Кремлю не удержать полуостров, констатирует Иван Преображенский.
25.10.2020, Russland: KRASNODAR TERRITORY, RUSSIA - OCTOBER 25, 2020: A view of the damaged General Hazi Aslanov Russian oil tanker in the Sea of Azov. The vessel was hit by a fire and explosion on her way from Port Kavkaz to Rostov-on-Don with 13 crew members on board on October 24, 2020. Krasnodar Territory Branch of the Russian Emergency Situations Ministry/TASS Foto: Emercom/TASS/dpa |

После взрыва на российском танкере в Азовском море возбуждено уголовное дело 25.10.2020

На танкере "Генерал Ази Асланов" загорелась смесь жидких углеводородов, установило следствие. Заведено дело о нарушении пожарной безопасности. Росприроднадзор устанавливает уровень загрязнения в море.
27.11.2018, Ukraine, Berdjansk: Die Kaianlagen des Hafens in Berdjansk liegen im Regen. Am Sonntag waren drei ukrainische Militärschiffe in der Meerenge von Kertsch auf dem Weg ins Asowsche Meer durch den russischen Grenzschutz aufgebracht worden. Alle 23 Besatzungsmitglieder wurden festgenommen. Kiew hatte daraufhin in Grenzgebieten für 30 Tage das Kriegsrecht verhängt. Ein Abriegeln des Binnenmeeres würde die Ukraine wirtschaftlich treffen. Die Häfen Mariupol und Berdjansk, nach Umschlagsmenge die Nummern fünf und acht in der Ukraine, wären blockiert. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

В Азовском море произошел взрыв на российском нефтяном танкере 24.10.2020

Трое из 13 членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов" оказались за бортом, их разыскивают спасатели. В отделении МЧС РФ заявили от отсутствии опасности разлива нефтепродуктов.
05.12.2018, Russland: CRIMEA, RUSISA - DECEMBER 5, 2018: A patrol boat of the coast guard of the Border Service under the Russian Federal Security Service approaches the Kerch Strait Bridge linking the Crimean Peninsula and mainland Russia. Sergei Malgavko/TASS Foto: Sergei Malgavko/TASS/dpa |

Украина и Грузия обвиняют Россию в помехах навигации в море 18.01.2020

РФ мешает поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях, заявляют Киев и Тбилиси. Они пожаловались на это в Международную морскую организацию.
17.11.2019 A seized Ukrainian ship is towed by a Russian Coast Guard vessel out of the port in Kerch, near the bridge connecting the Russian mainland with the Crimean Peninsula, Crimea November 17, 2019. REUTERS/Alla Dmitrieva

Глава ВМС Украины обвинил РФ в краже с кораблей унитазов 20.11.2019

Командующий военно-морскими силами Украины рассказал "4 телеканалу", что на трех судах, возвращенных Россией после захвата в Керченском проливе, не хватает розеток и унитазов.
KERCH, RUSSIA - NOVEMBER 17, 2019: A view of vessels of the Ukrainian Navy under the arch of the Crimean Bridge. Three ships attempting to pass from the Black Sea into the Sea of Azov were seized by the Russian Federal Security Service FSB Coast Guard in the Kerch Strait on November 25, 2018, the sailors were charged with violating Russia s maritime border. Anna Dmitriyeva/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0C3919

ЕС назвал запоздалым возврат в Украину захваченных РФ судов 19.11.2019

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая обязал Россию вернуть Украине три захваченных в Керченском проливе корабля, напомнили в Брюселле.
Ukrainian naval ships, which were recently seized by Russia's FSB security service, are seen anchored in a port in Kerch, Crimea November 28, 2018. REUTERS/Alla Dmitrieva

Россия возвращает Украине захваченные в Черном море корабли 17.11.2019

Катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" в сопровождении береговой охраны РФ вышли из акватории "Генмола" в Керчи.
25.7.2019** A view shows the Russian tanker, now called Nika Spirit and formerly named Neyma, which was detained by the Ukrainian security service in the port of Izmail, Ukraine in this handout picture obtained by Reuters on July 25, 2019. State Border Guard Service of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Танкер как орудие преступления: что известно о задержанном в Измаиле российском судне 27.07.2019

Задержанный СБУ российский танкер NIKA SPIRIT осенью 2018 года заблокировал Керченский пролив для украинских военных кораблей. DW выясняла, как судно оказалось в порту Измаила.

Учения НАТО в Черном море: готовы ли моряки из США защищать Грузию и Украину от России - интервью DW 11.07.2019

Sea Breeze 2019 - это масштабные учения, которые решили провести в Черном море НАТО и Украина. В Москве эти маневры восприняли как провокацию. Корреспондент DW взяла интервью у заместителя командира эсминца ВМС США.

Зачем Киев добивается международного статуса для Керченского пролива? (28.05.2019) 28.05.2019

По словам замглавы МИД Украины Елены Зеркаль, новое положение помогло бы "снять многие правовые неопределенности" и "спекуляции со стороны России о статусе пролива как внутреннего".
05.12.2018, Russland: CRIMEA, RUSISA - DECEMBER 5, 2018: A patrol boat of the coast guard of the Border Service under the Russian Federal Security Service approaches the Kerch Strait Bridge linking the Crimean Peninsula and mainland Russia. Sergei Malgavko/TASS Foto: Sergei Malgavko/TASS/dpa |

Трибунал ООН по морскому праву поддержал Украину в керченском конфликте 25.05.2019

Москва должна вернуть Украине суда и освободить моряков, захваченных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, решил Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге.

Киев хочет освободить украинских моряков с помощью Международного трибунала по морскому праву 10.05.2019

Конфликт у Керченского пролива, когда РФ задержала пытавшиеся пройти в Азовское море украинские корабли, получил продолжение. Киев обратился к международному трибуналу по морскому праву. Москва слушание проигнорировала.
05.12.2018, Russland: CRIMEA, RUSISA - DECEMBER 5, 2018: A patrol boat of the coast guard of the Border Service under the Russian Federal Security Service approaches the Kerch Strait Bridge linking the Crimean Peninsula and mainland Russia. Sergei Malgavko/TASS Foto: Sergei Malgavko/TASS/dpa |

Евросоюз и США готовят новые санкции против Москвы 12.02.2019

Ожидается, что под санкции подпадут физлица и компании, причастные к захвату украинских кораблей и аресту моряков в Керченском проливе, сообщили газета The Financial Times и телеканал Sky News.
25.11.2018 News Bilder des Tages CRIMEA, RUSSIA - NOVEMBER 25, 2018: A view of Crimean Bridge across the Kerch Strait closed for the passage of civil vessels after three Ukrainian Navy vessels have illegally crossed the Russian border and intruded into Russia s territorial waters. Alexei Pavlishak/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS098A0D

ПАСЕ призвала Россию освободить украинских моряков 24.01.2019

В резолюции ПАСЕ осуждается применение Россией военной силы против украинских кораблей в Керченском проливе. Делегаты призвали Москву обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе и в Азовском море.
BERLIN, GERMANY - JANUARY 16: German Foreign Minister Heiko Maas (L), UN Resident Coordinator in Yemen Lise Grande (not seen) and UN special envoy to Yemen Martin Griffiths (not seen) speak before the press conference on the crisis in Yemen, in Berlin, Germany on January 16, 2019. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Глава МИД ФРГ призвал Россию обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе 18.01.2019

Свобода судоходства в Керченском проливе должна быть обеспечена на постоянной основе, заявил Хайко Мас по итогам переговоров в Киеве. Он призвал и Россию, и Украину содействовать деэскалации кризисов.
Illustration picture shows the newly constructed NATO headquarters, in Evere Brussels, Monday 07 May 2018. BELGA PHOTO DIRK WAEM Foto: Dirk Waem/BELGA/dpa |

Начальники генштабов НАТО: Россия и террористы - два главных вызова 16.01.2019

В Брюсселе провели заседание начальники генеральных штабов НАТО. Двумя главными вызовами альянса они считают Россию и террористов. Они также встретились со своими коллегами из Украины и Грузии.
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