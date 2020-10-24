 После взрыва на российском танкере в Азовском море возбуждено уголовное дело | Новости из Германии о России | DW | 25.10.2020

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Россия

После взрыва на российском танкере в Азовском море возбуждено уголовное дело

На танкере "Генерал Ази Асланов" загорелась смесь жидких углеводородов, установило следствие. Заведено дело о нарушении пожарной безопасности. Росприроднадзор устанавливает уровень загрязнения в море.

Танкер Генерал Ази Асланов после взрыва

Танкер "Генерал Ази Асланов" после взрыва

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте в воскресенье, 25 октября, возбудило уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности после взрыва на российском нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море. Следствие установило, что во втором грузовом танке произошло возгорание нафты (горючей смеси жидких углеводородов). Оперативная группа устанавливает причины и обстоятельства инцидента.

Взрыв на судне, направлявшемся из порта Кавказ в Ростов-на-Дону, произошел вечером 24 октября. На борту находились 13 членов экипажа, трое из них оказались за бортом, их продолжают искать.

Специалисты Росприроднадзора устанавливают уровень загрязнения в акватории моря. Нефтяного пятна на поверхности воды нет, сообщила представитель ведомства Светлана Радионова. По ее словам, танкер отбуксирован на якорную стоянку в 8 километрах от места происшествия.

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    Автор: Инза Вреде, Ксения Сафронова


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