Авторынок ФРГ: бум электромобилей на фоне обвала продаж машин с ДВС

В том, что автомобильный рынок Германии, крупнейший в Европе, завершит первое полугодие 2020 года с обвальным падением продаж, в условиях длительного карантина из-за коронавируса никто и не сомневался. Теперь пришло официальное подтверждение: Федеральное автотранспортное ведомство (KBA) сообщило, что число зарегистрированных новых легковых машин за первые шесть месяцев снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 34,5% и составило 1 210 622 автомобиля. Впрочем, могло быть и хуже.

Плагин-гибриды: рост продаж на 200 процентов

Однако глубина падения в нынешней ситуации - не самый красноречивый показатель. Куда интереснее ответ на вопрос: а были ли сегменты рынка, в которых даже в условиях беспрецедентной в истории ФРГ рецессии все же наблюдался рост? Представленные данные дают однозначный ответ: даже в кризис продолжал неуклонно расти спрос на автомобили с электрическими и в целом альтернативными двигателями, пусть и на все еще низком уровне. В то же время легковые машины с классическими двигателями внутреннего сгорания (ДВС) сдавали позиции.

Внедорожник BMW X5 в варианте плагин-гибрида: бензиновый двигатель и электрический мотор

С января по июнь 2020 года продажи автомобилей с бензиновыми моторами снизились на 43,6%, с дизельными - на 37%. В то же время продажи электромобилей выросли на 42,7%, а гибридов - на 54,6%. При этом число подзаряжаемых от сети плагин-гибридов (plug-in), составляющих примерно треть от общего числа гибридов, подскочило на 199,8%.

Если же взять данные только за июнь, то по сравнению с тем же месяцем прошлого года сбыт плагин-гибридов увеличился на 274,4%. Дело в том, что с июня и до конца 2021 года в рамках второй антикризисной программы правительства ФРГ удвоены государственные субсидии для физических и юридических лиц, приобретающих автомобили с экологичными альтернативными двигателями.

Субсидии на покупку электромобилей достигают 9 000 евро

Так, покупатели плагин-гибридов (субсидируются только такие, наиболее близкие к электромобилям гибриды) по цене менее 40 000 евро получают от государства 4 500 евро плюс 2 250 евро от производителя, в общей сложности 6 750 евро. Для более дорогих моделей суммарная скидка составляет 5 625 евро.

Покупателям электромобиля Tesla Model S субсидии не полагаются: он стоит свыше 80 000 евро

Соответственно, покупателям электромобилей по цене менее 40 000 евро полагаются от государства 6 000 евро вместо прежних 3 000 евро, плюс еще 3 000 от производителя, в общей сложности 9 000 евро. Субсидии для тех, кто приобретает электромобиль в ценовом диапазоне 40-65 000 евро, составляют 7 500 евро. Для сравнения: правительство Австрии с 1 июля компенсирует покупателям электромобилей 5 000 евро вместо прежних 3 000 евро.

Так что июнь был первым месяцем действия в Германии новых льготных условий для приобретения автомобилей, частично или полностью работающих на электрической тяге. В результате, согласно данным KBA, плагин-гибриды составили среди впервые зарегистрированных легковых машин 4,9%, а электромобили - 3,7%. Таким образом, в прошлом месяце общая доля этих двух сегментов рынка впервые приблизилась в ФРГ к десяти процентам.

Бонусы от государства и снижение НДС дадут толчок авторынку

Во втором полугодии, по мере роста продаж автомобилей с ДВС, эта доля вновь может снизиться. Тем более, что с июля по декабрь в рамках все той же второй антикризисной программы правительства ФРГ ставка налога на добавленную стоимость (НДС) временно снижена с 19% до 16%, что для покупателей любых автомобилей будет означать ощутимую экономию. Однако весьма вероятен и дальнейший взрывной рост спроса на электромобили.

Renault ZOE стабильно входит в число самых популярных в Германии электромобилей

Его предсказывают, к примеру, немецкие порталы Meinauto и Carwow, предоставляющие услуги по конфигурации и покупке новых легковых автомобилей через интернет. Они сообщили, что число запросов на электромобили и гибриды по сравнению с маем примерно удвоилось. Просто в статистике KBA и в данных о выдаче субсидий, предупредили обе фирмы, это пока не нашло отражения, поскольку выполнение заказов нередко длится несколько месяцев, а подавать заявку на получение бонуса можно только после покупки и регистрации автомобиля.

В июне, сообщает информационное агентство dpa, были поданы 8234 заявки на субсидирование покупки автомобилей, работающих исключительно на электрической тяге, это на 500 больше, чем в мае. Наибольшим спросом пользовались электромобили брендов Volkswagen, Mercedes, Audi, Renault и BMW.

Volkswagen ID.3 появится на дорогах Европы в сентябре

Не исключено, что во втором полугодии Volkswagen еще больше уйдет в отрыв, ведь с сентября заказчики в Германии (и в большинстве других стран Европы) начнут получать "народный электромобиль" ID.3- именно эта модель призвана обеспечить концерну массовые продажи в электрическом сегменте. Ее цена в базовой комплектации составляет меньше 30 000 евро, так что с учетом субсидий она обойдется покупателям в 21 000 евро. К тому же им в течение десяти лет не придется платить налог на транспортное средство, от которого на такой срок освобождаются все держатели электромобилей.

Ноябрь 2019. Ангела Меркель на церемонии начала производства VW ID.3 в Цвиккау

Производство ID.3 торжественно стартовало еще в конце прошлого года, но первые пробные партии на рынок не поступили - их тестировали и обкатывали работники Volkswagen. Начало продаж было намечено на нынешнее лето, однако возникли проблемы с софтом, так что его пришлось перенести на сентябрь, а доработку двух из 256 компьютерных программ решили завершить позднее.

Но завод VW в восточногерманском Цвиккау с двумя производственными линиями уже полностью переключился на электромобили. Первую наладили еще прошлой осенью, до конца нынешнего года переоборудуют и второй конвейер. 26 июня с него сошел последний в 116-летней истории завода автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

Tesla строит под Берлином, BMW расширяется под Мюнхеном

А 6 июля стало известно, что Volkswagen приступил к поэтапному переводу своего завода в Эмдене на выпуск электромобилей. На одном из конвейеров в первом полугодии 2021 года намечено запустить в производство электрический SUV (внедорожник) VW ID.4. Некоторые эксперты считают, что именно эта модель, а вовсе не ID.3, обеспечит концерну рывок в мировые лидеры электромобильности.

Примерно в то же самое время Tesla намерена закончить строительство своего первого европейского завода под Берлином, чтобы уже в июле 2021 года начать выпуск электромобилей тремя сменами в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее выйти на проектную мощность в 500 000 единиц в год. Это следует из опубликованных 2 июля актуализированных документов, которые американская корпорация подала в немецкие регулирующие органы.

Электрический внедорожник BMW iNEXT сможет работать в беспилотном режиме

В тот же день немецкий автостроитель BMW открыл близ Мюнхена, в Дингольфинге, где находится его крупнейшая в Европе производственная площадка, новый завод по выпуску аккумуляторных батарей и электрических моторов, ведь уже в 2022 году каждая третья продаваемая в Европе машина этой марки должна быть электромобилем или гибридом. В ближайшие два года с конвейеров в Дингольфинге начнут сходить сначала электрический внедорожник iNext, а затем электрическая версия BMW 7-серии.

Так что в этом году в Германии, несмотря на коронавирус и рецессию, росли и растут не только продажи электромобилей, но и производственные мощности для их выпуска.

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