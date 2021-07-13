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Автократия

September 16, 2020, Belarus: Prominent Belarusian opposition leader MARIA KOLESNIKOVA is facing up to five years in prison after she was charged with ''actions aimed at undermining Belarusian national security.'' She became one of the faces of the mass protests against President Lukashenko after a disputed presidential election in August, and is currently in prison in Minsk. FILE PHOTO SHOT: July 30, 2020, Minsk, Belarus: MARIA KOLESNIKOVA gives a speech in a rally in support of Svetlana Tikhanovskaya after the arrest of the main opposition candidates for the Belarus presidency. (Credit Image: Â© Celestino Arce Lavin/ZUMA Wire

Марии Колесниковой присуждена Штутгартская премия мира 13.07.2021

Гражданская инициатива из Германии AnStifter наградила одного из лидеров белорусской оппозиции за мужественную борьбу с автократическим режимом Александра Лукашенко.
Berlin, 17. Mai 2014 - Reichstagsgebäude in Berlin | Verwendung weltweit

Депутат бундестага от ХДС ушел в отставку из-за обвинений в коррупции 11.03.2021

Причиной подозрений в адрес Марка Хауптмана стало размещение в издаваемой им газете в федеральной земле Тюрингия рекламных объявлений из Азербайджана, Тайваня и Вьетнама. Политик отвергает все обвинения.
Presidential candidate Svetlana Tikhanovskaya leads her campaign rally in the town of Maladzechna, some 70 km northwest of Minsk, on July 31, 2020. (Photo by Sergei GAPON / AFP) (Photo by SERGEI GAPON/AFP via Getty Images)

Светлана Тихановская как зеркало заката белорусской автократии 06.08.2020

Как 26 лет назад Александр Лукашенко, так сейчас Светлана Тихановская сфокусировала на себе надежды белорусского общества на перемены. DW - о самом необычном оппозиционном кандидате в президенты Беларуси.
Protestaktion in Moskau. Autorin: DW-Korrespondentin Elena Barysheva

Немецкие ученые оценили уровень демократии в России и Украине 21.07.2020

Ученые из Вюрцбурга прокомментировали уровень развития демократии в 179 странах мира. В своих выводах они опирались на так называемую "матрицу демократии".
Hungarian Prime Minister Viktor Orban addresses supporters after the announcement of the partial results of parliamentary election in Budapest, Hungary, April 8, 2018. REUTERS/Bernadett Szabo

Комментарий: Орбан остается лидером строптивых восточноевропейцев 09.04.2018

Венгры подарили Орбану, занозе для ЕС, новый премьерский срок. Его демократически легитимная автократия теперь еще более привлекательна для подражателей, считает Фолькер Вагенер.
Direktor des russischen Levada-Center Lew Gudkow bei der Verleihung des Lew-Kopelew-Preises in Köln 26.11.2017 Bild: DW/Olga Kapustina

Льву Гудкову вручили премию имени Копелева 26.11.2017

Премии имени Льва Копелева в этом году удостоились директор "Левада-центра" и экс-главред турецкой оппозиционной газеты Cumhuriyet. Организаторы отметили стремление Гудкова "не служить автократическим интересам властей".
DOHA, QATAR - NOVEMBER 17: The Doha Skyline at sunrise on the fifth day of the 21st ANOC General Assembly at the Sheraton Grand Hotel on November 17, 2016 in Doha, Qatar. (Photo by Mark Runnacles/Getty Images for ANOC)

Комментарий: Борьба автократии с плюрализмом в катарском кризисе 18.07.2017

В конфликте с Катаром Саудовская Аравия не озвучила ни одного здравого аргумента, считает Керстен Книпп. По его мнению, в этом споре на карту поставлена политическая культура региона.
Demonstranten demonstrieren am 07.03.2017 in Hamburg mit Schildern, auf denen unter anderem das türkische Wort «Hayir» für Nein zu lesen ist, vor der Residenz des türkischen Generalkonsuls an der Außenalster für Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und Pressefreiheit in der Türkei. Der türkische Außenminister Cavusoglu will nach Angaben der Veranstalter an diesem Dienstagabend in der Residenz des türkischen Generalkonsuls in Hamburg sprechen. (zu dpa «Trotz Gegendemo: Türkischer Außenminister hält eventuell Balkon-Rede» vom 07.03.2017) Foto: Axel Heimken/dpa | Verwendung weltweit

Противники Эрдогана в ФРГ сплачиваются перед референдумом 26.03.2017

В Германии противники конституционной реформы в Турции объединяют усилия, пытаясь "достучаться" до турецкой общины. Однако предстоящее волеизъявление раскололо турецкое сообщество в ФРГ.
Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny und seine Frau Julia nehmen am 26.02.2017 in Moskau (Russland) an einem Gedenkmarsch für den ermordeten Oppositionspolitiker Boris Nemzow teil. Nemzow wurde am 27.02.2015 in Moskau von einem unbekannten Täter erschossen. Foto: Ivan Sekretarev/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Алексей Навальный: Отсутствие перемен - моя вина 26.02.2017

В интервью DW Алексей Навальный рассказал о том, как он собирается добиваться участия в президентских выборах и менять страну после своей победы.
epa05429068 Turkish President Recep Tayyip Erdogan stands next to a coffin of a victim who was killed in a coup attempt on 16 July, during the funeral at Fatih Mosque, in Istanbul, Turkey, 17 July 2016. Turkish Prime Minister Yildirim reportedly said that the Turkish military was involved in an attempted coup d'etat. Turkish President Recep Tayyip Erdogan has denounced the coup attempt as an 'act of treason' and insisted his government remains in charge. Some 104 coup plotters were killed, 90 people - 41 of them police and 47 are civilians - 'fell martrys', after an attempt to bring down the Turkish government, the acting army chief General Umit Dundar said in a televised appearance. EPA/TOLGA BOZOGLU | picture-alliance/dpa/T.Bozoglu

Комментарий: Турция на пути к исламской автократии 20.07.2016

То, что сейчас происходит в Турции, вызывает много вопросов. Попытка путча стала хорошим поводом для принятия давно запланированных мер, считает главный редактор DW Александр Кудашефф.
Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan (L) and Turkish Foreign Minister Ahmet Davutoglu arrive to a welcoming ceremony for Spanish Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero in Ankara on September 6, 2011. Zapatero arrived in Ankara to hold talks with Prime Minister Recep Tayyip Erdogan. +++ (C) Getty Images/AFP/A. Altan

Что не поделили президент и премьер в Турции (видео) 06.05.2016

Еще недавно президент Турции Эрдоган и премьер Давутоглу были ближайшими соратниками. Но теперь Давутоглу объявил о намерении уйти в отставку с поста главы правящей партии. Что не поделили президент и премьер?

Что не поделили президент и премьер в Турции (06.05.2016) 06.05.2016

Еще недавно президент Турции Эрдоган и премьер Давутоглу были ближайшими соратниками. Но теперь Давутоглу объявил о намерении уйти в отставку с поста главы правящей партии. Что не поделили президент и премьер?
Swetlana Alexijewitsch zu Gast bei der DW in Bonn. Im Gespräch mit Efim Schumann und Gerda Meurer. Foto: DW/Böll am 8.3.2016

Светлана Алексиевич: "Я поняла, почему молчит народ" 09.03.2016

Нобелевский лауреат по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич 8 марта дала эксклюзивное интервью Deutsche Welle. Мы публикуем его с незначительными сокращениями.

Фонд Бертельсмана: Путин стал похож на царя, а не президента (29.02.2016) 29.02.2016

Уровень автократии в России резко вырос, а уровень демократии падает. Немецкий фонд составил ежегодный "рейтинг трансформации", Россия опустилась сразу на двадцать позиций.
21.1.2016 Russian President Vladimir Putin chairs a meeting of the Presidential Council for Science and Education at the Kremlin in Moscow, Russia, January 21, 2016. REUTERS/Aleksey Nikolskyi/Sputnik/Kremlin ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. TPX IMAGES OF THE DAY Reuters/A. Nikolskyi/Sputnik/Kremlin

Фонд Бертельсмана: Путин стал похож на царя, а не президента (видео) 29.02.2016

Уровень автократии в России резко вырос, а уровень демократии падает. Немецкий фонд составил ежегодный "рейтинг трансформации", Россия опустилась сразу на двадцать позиций.

Беженцы попытались силой вырваться из Греции - DW Новости (29.02.2016) 29.02.2016

Ситуация на греческо-македонской границе, где скопились 7 тысяч беженцев, обострилась. Между тем, канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала закрытие границ в Европе.
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