Автократия

Что не поделили президент и премьер в Турции (видео)

Еще недавно президент Турции Эрдоган и премьер Давутоглу были ближайшими соратниками. Но теперь Давутоглу объявил о намерении уйти в отставку с поста главы правящей партии. Что не поделили президент и премьер?