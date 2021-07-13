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Гражданская инициатива из Германии AnStifter наградила одного из лидеров белорусской оппозиции за мужественную борьбу с автократическим режимом Александра Лукашенко.
Причиной подозрений в адрес Марка Хауптмана стало размещение в издаваемой им газете в федеральной земле Тюрингия рекламных объявлений из Азербайджана, Тайваня и Вьетнама. Политик отвергает все обвинения.
Как 26 лет назад Александр Лукашенко, так сейчас Светлана Тихановская сфокусировала на себе надежды белорусского общества на перемены. DW - о самом необычном оппозиционном кандидате в президенты Беларуси.
Ученые из Вюрцбурга прокомментировали уровень развития демократии в 179 странах мира. В своих выводах они опирались на так называемую "матрицу демократии".
Венгры подарили Орбану, занозе для ЕС, новый премьерский срок. Его демократически легитимная автократия теперь еще более привлекательна для подражателей, считает Фолькер Вагенер.
Премии имени Льва Копелева в этом году удостоились директор "Левада-центра" и экс-главред турецкой оппозиционной газеты Cumhuriyet. Организаторы отметили стремление Гудкова "не служить автократическим интересам властей".
В конфликте с Катаром Саудовская Аравия не озвучила ни одного здравого аргумента, считает Керстен Книпп. По его мнению, в этом споре на карту поставлена политическая культура региона.
В Германии противники конституционной реформы в Турции объединяют усилия, пытаясь "достучаться" до турецкой общины. Однако предстоящее волеизъявление раскололо турецкое сообщество в ФРГ.
В интервью DW Алексей Навальный рассказал о том, как он собирается добиваться участия в президентских выборах и менять страну после своей победы.
То, что сейчас происходит в Турции, вызывает много вопросов. Попытка путча стала хорошим поводом для принятия давно запланированных мер, считает главный редактор DW Александр Кудашефф.
Еще недавно президент Турции Эрдоган и премьер Давутоглу были ближайшими соратниками. Но теперь Давутоглу объявил о намерении уйти в отставку с поста главы правящей партии. Что не поделили президент и премьер?
Нобелевский лауреат по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич 8 марта дала эксклюзивное интервью Deutsche Welle. Мы публикуем его с незначительными сокращениями.
Уровень автократии в России резко вырос, а уровень демократии падает. Немецкий фонд составил ежегодный "рейтинг трансформации", Россия опустилась сразу на двадцать позиций.
Ситуация на греческо-македонской границе, где скопились 7 тысяч беженцев, обострилась. Между тем, канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала закрытие границ в Европе.
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