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Австрийская партия свободы (АПС)

Ультраправая популистская политическая партия.

Свои голоса за Австрийскую партию свободы, девиз которой звучит как "Австрия превыше всего", отдают главным образом рабочие, молодые мужчины и люди преклонного возраста.

*Archivbild* - Wien 30.04.2019 - Heute fand im Bundeskanzleramt eine Pressekonferenz statt bei der die geplante Steuerreform vorgestellt wurde. Bis zum Wahljahr 2022 sollen die Steuern schrittweise um 6,5Mrd Euro sinken. Die Abschaffung der kalten Progression soll dann nach der Wahl 2022 greifen. PHOTO: Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Heinz-Christian Strache (R). Regierung stellt geplante Steuerreform vor. *** Vienna 30 04 2019 Today a press conference took place at the Federal Chancellery at which the planned tax reform was presented By the election year 2022 taxes are to fall gradually by 6 5 billion euros The abolition of the cold progression is then to take effect after the election 2022 PHOTO Federal Chancellor Sebastian Kurz ÖVP Vice-Chancellor Heinz Christian Strache R Government presents the planned tax reform PUBLICATIONxNOTxINxAUT

Бывшего вице-канцлера Австрии Штрахе судят за коррупцию 06.07.2021

Суд в Вене разбирает последствия так называемого "Ибица-гейта". Конкретно речь идет о пожертвовании от частной клиники на сумму в 10 тысяч евро.

SCREENSHOT - 17.05.2019, Spanien, -: Der Screenshot aus einem Video, das dem Nachrichtenmagazin Spiegel und der Süddeutschen Zeitung zugespielt und von diesen veröffentlicht wurde, zeigt Österreichs Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache (r) am 24.07.2017 bei einem Gespräch mit einer angeblichen russischen Oligarchin (nicht im Bild). In dem Gespräch übersetzt der jetzige FPÖ-Fraktionschef Johann Gudenus (l) die Ausführungen Straches ins Russische. Auf dem Video ist zu sehen, wie sich Strache mit einer Frau über die Möglichkeiten der Einflussnahme auf den bevorstehenden Wahlkampf sprechen. Bei dem Treffen, das Strache und Gudenus eingeräumt haben, habe es sich offenbar um eine Falle gehandelt, so die «Süddeutsche». Foto: -/Spiegel/Süddeutsche Zeitung/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Берлине задержан организатор скандальной видеосъемки с экс-вице-канцлером Австрии 11.12.2020

В 2019 году из-за скандального видео с бывшим австрийским вице-канцлером Штрахе и "богатой россиянкой" на Ибице в Австрии распалась правительственная коалиция и прошли перевыборы.

30.11.2019, Niedersachsen, Braunschweig: Tino Chrupalla, neugewählter Bundessprecher der AfD, spricht beim Parteitag der AfD. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa | Verwendung weltweit

Из оппозиции - во власть: где в ЕС правопопулисты вошли в правительство 03.12.2019

"Альтернатива для Германии" поставила перед собой новую цель - войти в правящую коалицию как минимум на региональном уровне. Удалось ли это правым популистам в других европейских странах?

Former Austrian chancellor and top candidate of the Austrian People's Party, OEVP, Sebastian Kurz talks to his supporters in Vienna, Austria, Sunday, Sept. 29, 2019. (AP Photo/Matthias Schrader)

Эксперт: выборы в Австрии не изменят политику Вены в отношении Москвы 30.09.2019

Как провал на выборах в Австрии правых популистов, имеющих тесные связи с РФ, повлияет на внешнюю политику и отношения Вены с Москвой? DW попросила эксперта оценить итоги голосования.
Freedom Party (FPOe) top candidate Norbert Hofer, People's Party (OeVP) top candidate Sebastian Kurz and Social Democrats (SPOe) party leader Pamela Rendi-Wagner wait for the start of a TV discussion in Vienna, Austria September 22, 2019. Picture taken September 22, 2019. REUTERS/Leonhard Foeger

Выборы в Австрии: смогут ли правые популисты снова войти в коалицию? 28.09.2019

Лидером предвыборной гонки в Австрии остается партия экс-канцлера Курца. Ей не навредил скандал на Ибице с бывшими партнерами из АПС. Согласится ли Курц вновь на альянс с правыми популистами?
ABD0073_20180501 - WIEN - ÖSTERREICH: SPÖ-Chef Christian Kern im Rahmen der Schlusskundgebung des 1. Mai-Aufmarsches der SPÖ am Dienstag, 1. Mai 2018, am Wiener Rathausplatz. - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH |

Экс-канцлер Австрии вошел в совет директоров РЖД 17.07.2019

Кристиан Керн стал независимым членом совета директоров ОАО "Российские железные дороги". В июне другой экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель вошел в совет директоров "Лукойла".

Почему Путина и Россию так полюбили австрийские правые популисты. Европа в фокусе (27.05.2019) 27.05.2019

В Австрийской партии свободы не особо скрывают симпатии по отношению к Кремлю. Поэтому многих не удивило, что теперь уже экс-глава этой партии поверил мнимой племяннице российского олигарха и в итоге угодил в скандал.
ABD0068_20190527 - WIEN - ÖSTERREICH: Außenministerin Karin Kneissl, Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), Innenminister Eckart Ratz und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) während einer Nationalratssitzung zum Thema Ibiza-Video mit Dringlicher Anfrage und Misstrauensantrag am Montag, 27. Mai 2019 in der Wiener Hofburg. - FOTO: APA/ROLAND SCHLAGER - 20190527_PD3684 |

Канцлер Австрии Курц и его кабинет не выдержали вотум недоверия 27.05.2019

Голосование по вотуму недоверия инициировала Социал-демократическая партия Австрии. Теперь президент Австрии должен назначить нового канцлера и привести к присяге его правительство.
18.05.2019 ABD0277_20190518 - WIEN - ÖSTERREICH: ZU APA0051 VOM 18.5.2019 - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) während einer Pressekonferenz zur Zukunft der Koalition nach dem Veröffentlichen des Ibiza - Videos in der Causa Strache , am Samstag, 18. Mai 2019, im Bundeskanzleramt in Wien. - FOTO: APA/HELMUT FOHRINGER - 20190518_PD8882 |

Австрийская партия свободы готова голосовать за недоверие Курцу 27.05.2019

Чтобы главе правительства Австрии был вынесен вотум недоверия, достаточно голосов социал-демократов, которые выступили за проведение этого голосования, и популистов из АПС.
Austrian Chancellor Sebastian Kurz talks to the media after casting his vote during European Parliament Elections in Vienna, Austria May 26, 2019. REUTERS/Leonhard Foeger

Экзитполы: в Австрии на выборах в Европарламент лидирует партия канцлера Курца 26.05.2019

По данным экзитполов, на выборах в Австрии более трети избирателей проголосовало за Австрийскую народную партию. Около четверти голосов получает Социал-демократическая партия Австрии.
SCREENSHOT - 17.05.2019, Spanien, -: Der Screenshot aus einem Video, das dem Nachrichtenmagazin Spiegel und der Süddeutschen Zeitung zugespielt und von diesen veröffentlicht wurde, zeigt Österreichs Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache (r) am 24.07.2017 bei einem Gespräch mit einer angeblichen russischen Oligarchin (nicht im Bild). In dem Gespräch übersetzt der jetzige FPÖ-Fraktionschef Johann Gudenus (l) die Ausführungen Straches ins Russische. Auf dem Video ist zu sehen, wie sich Strache mit einer Frau über die Möglichkeiten der Einflussnahme auf den bevorstehenden Wahlkampf sprechen. Bei dem Treffen, das Strache und Gudenus eingeräumt haben, habe es sich offenbar um eine Falle gehandelt, so die «Süddeutsche». Foto: -/Spiegel/Süddeutsche Zeitung/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Скандал с вице-канцлером Австрии и "богатой россиянкой" затеял юрист из Вены 25.05.2019

Представитель юриста Рамина М., которого заподозрили в причастности к скандальному видео с бывшим вице-канцлером Австрии Штрахе на Ибице, заявил, что тот руководствовался демократическими принципами.
ARCHIV - 30.09.2015, Frankreich, Straßburg. Innenansicht in den Plenarsaal der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Foto: Patrick Seeger/epa/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Правым популистам не разрешили создать фракцию в ПАСЕ 23.05.2019

Президиум ПАСЕ подавляющим большинством отклонил заявление АдГ и ряда других правопопулистских партий. Правым популистам указали, что их взгляды противоречат основным ценностям Совета Европы.
Herbert Kickl bei einer Pressekonferenz der FPÖ zum Rücktritt von Heinz-Christian Strache im FPÖ Pressezentrum. Wien, 20.05.2019 | Verwendung weltweit

В Австрии все министры от правопопулистской АПС ушли в отставку 20.05.2019

После того, как австрийский канцлер предложил президенту уволить главу МВД, представляющего Австрийскую партию свободы, правительство покинули все министры от этой правопопулистской партии.

Удар по правым популистам: скандал в Австрии и "российский след" (20.05.2019) 20.05.2019

Пообщался с "россиянкой" - и в отставку. Австрийскому вице-канцлеру Хайнц-Кристиану Штрахе встреча во время отпуска на острове Ибица с женщиной, назвавшейся племянницей одного из российских олигархов, стоила карьеры. Из-за этого скандального видео в Австрии теперь будут досрочные выборы.

Новое шоу Зеленского: чем президент Украины шокировал политическую элиту страны. DW Новости (20.05.2019) 20.05.2019

В понедельник в Киеве к присяге приведен президент Украины Владимир Зеленский. Интрига сохранялась до последнего: как до, так и во время инаугурации. Он радовался мероприятию, делал селфи на телефоны избирателей, а коллег по "Кварталу 95" пытался обнять и поцеловать. Президента наделили символами власти. Один из них - булава. Вот ею Владимир Зеленский, можно сказать, сразу и воспользовался.
ARCHIV - 16.12.2017, Österreich, Wien: Sebastian Kurz (l), Bundesparteiobmann der ÖVP, und Heinz-Christian Strache, Bundesparteiobmann der FPÖ, präsentieren das Koalitionsabkommen. Österreichs Kanzler Kurz schließt nach dpa-Informationen eine weitere Zusammenarbeit mit Vizekanzler Strache aus. Ein Rücktritt oder eine Entlassung Straches ist damit die logische Folge. Foto: Roland Schlager/APA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Кремль отрицает причастность к скандалу вокруг австрийских популистов 20.05.2019

Дмитрий Песков прокомментировал уход с поста вице-канцлера Австрии, заподозренного в сговоре с бизнесвумен из РФ. Между тем канцлер Курц призвал к политической стабильности.
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