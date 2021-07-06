Австрийская партия свободы (АПС)

Ультраправая популистская политическая партия.
Свои голоса за Австрийскую партию свободы, девиз которой звучит как "Австрия превыше всего", отдают главным образом рабочие, молодые мужчины и люди преклонного возраста.
В Австрийской партии свободы не особо скрывают симпатии по отношению к Кремлю. Поэтому многих не удивило, что теперь уже экс-глава этой партии поверил мнимой племяннице российского олигарха и в итоге угодил в скандал.
Пообщался с "россиянкой" - и в отставку. Австрийскому вице-канцлеру Хайнц-Кристиану Штрахе встреча во время отпуска на острове Ибица с женщиной, назвавшейся племянницей одного из российских олигархов, стоила карьеры. Из-за этого скандального видео в Австрии теперь будут досрочные выборы.
В понедельник в Киеве к присяге приведен президент Украины Владимир Зеленский. Интрига сохранялась до последнего: как до, так и во время инаугурации. Он радовался мероприятию, делал селфи на телефоны избирателей, а коллег по "Кварталу 95" пытался обнять и поцеловать. Президента наделили символами власти. Один из них - булава. Вот ею Владимир Зеленский, можно сказать, сразу и воспользовался.