UEFA Conference League | Grupo E | Union Berlin 1-2 Feyenoord

Terceira derrota do Union Berlin em três jogos no grupo E. Sinisterra abriu o marcador para o Feyenoord aos 15 minutos. O Union empatou ainda na primeira parte por Trimmel. Mas o Feyenoord levou os três pontos com o golo da vitória aos 75 minutos, por Desser. O Union ainda precisa de vencer os restantes dois jogos para continuar em prova.