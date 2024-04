UE planeia novas sanções contra o Irão após ataques a Israel

Após uma reunião de emergência online dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), Josep Borrell anunciou que o bloco planeia endurecer as medidas contra o fornecimento de armas iranianas - incluindo "drones" - à Rússia e a diversos grupos no Médio Oriente.



"Alguns Estados-membros propõem a adoção de medidas restritivas alargadas contra o Irão", disse Borrell.

A UE já impôs sanções ao Irão devido ao fornecimento de "drones" à Rússia para a guerra na Ucrânia e ameaçou punir Teerão se este fornecer mísseis a Moscovo.

Imagens do primeiro ataque direto com "drones" e mísseis do Irão em solo israelista Foto: Atef Safadi/EPA

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE reuniram-se após o ataque inédito do Irão contra Israel, no fim de semana, com "drones" e mísseis.O encontro realizou-se na véspera de uma cimeira de dois dias dos líderes da UE em Bruxelas, onde também deverá ser abordada a escalada de tensões no Médio Oriente.

Borrell afirmou que os países da UE reiteraram a sua condenação do ataque do Irão e apoiaram o direito de auto-defesa de Israel. "Temos de nos afastar da beira do abismo", afirmou Borrell.

O diplomata adiantou que alguns Estados-membros levantaram a possibilidade de acrescentar a Guarda Revolucionária Iraniana à lista negra de terroristas do bloco europeu, mas referiu que, para isso, seria necessário primeiro uma decisão judicial nesse sentido num dos Estados.

Sanções adicionais dos EUA

Esta terça-feira (16.04), a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, também afirmou que o seu país estava a considerar a possibilidade de aplicar sanções adicionais ao Irão pelo ataque lançado contra Israel no sábado.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen (foto de arquivo) Foto: Johannes Neudecker/dpa/picture alliance

"Tomaremos medidas adicionais contra o Irão nos próximos dias", disse Yellen durante uma conferência de imprensa à margem das reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (BM), que acontecem esta semana em Washington.

Yellen destacou que aproveitará estas reuniões, nas quais participarão ministros da Economia e das Finanças de quase todo o mundo, para coordenar uma nova rodada de sanções contra o Irão.