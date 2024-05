Três candidatos alistam-se na corrida à liderança da RENAMO

Segundo a imprensa moçambicana, Ivone Soares, Alfredo Magumisse e Elias Dhlakama, deputados do maior partido da oposição moçambicana na Assembleia Nacional, submeteram as suas candidaturas à presidência da RENAMO.

A imprensa moçambicana avançou esta terça-feira de manhã (07.05) que Ivone Soares, deputada da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) na Assembleia da República, é candidata à presidência do partido.

A sobrinha de Afonso Dhlakama terá confirmado ao CanalMoz que irá disputar as eleições internas no congresso dos dias 15 e 16 de maio, na Zambézia. Também o jornal Savana publicou uma notícia confirmando que Soares submeteu a sua candidatura na sede nacional do partido.

Os deputados Alfredo Magumisse e Elias Dhlakama também se juntaram à disputa esta terça-feira, noticiou mais tarde O País. "Os membros falam de descredibilização do partido e esperam que o passo dado não seja sinonimo de desentendimento, mas de maior coesão interna," lê-se no artigo.