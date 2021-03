Tanzânia: Onde está o Presidente John Magufuli?

A oposição da Tanzânia exige saber o paradeiro do Presidente John Magufuli, que não é visto em público há quase duas semanas, o que levanta preocupações sobre a sua saúde.

A ausência de Magufuli levou a uma enxurrada de rumores nos meios de comunicação social tanzanianos. Nas redes sociais, surgiu a hashtag #Pray4Magufuli e alegações de que ele estaria no Quénia em tratamento de saúde.

"O bem-estar do Presidente é uma questão de grande preocupação pública", escreveu o líder da oposição Tundu Lissu no Twitter. "Fomos informados quando [o ex-presidente Jakaya] Kikwete foi operado à próstata. Dizem-nos quando [o ex-Presidente Benjamin] Mkapa foi para a colocação de uma prótese da anca. O que se passa com Magufuli que nós não merecemos saber?"

Magufuli insistiu durante meses que a Covid-19 tinha sido afastado do país por orações – negando a necessidade de medidas preventivas, como o uso de máscaras e lockdowns. No entanto, no mês passado, o Presidente admitiu que o vírus ainda circulava - depois de ter sido revelado que o vice-presidente do Zanzibar morreu de Covid-19.

Últimas aparições

Magufuli foi visto pela última vez em público no dia 27 de fevereiro, durante a cerimónia de juramento de um novo secretário do Governo. Desde então, participou duma cimeira virtual de chefes de Estado e esteve em dois eventos religiosos dominicais.

Recentemente, o ministro das Finanças apareceu no mês passado tossindo e ofegante numa conferência de imprensa à porta de um hospital para dissipar rumores de que ele tinha morrido de Covid-19.

Entretanto, o jornal Kenya's Daily Nation noticiou que "um líder africano" de um país que recusou máscaras faciais e medidas de saúde pública, tinha sido internado no Hospital de Nairobi.

Ghebreyesus apelou à Tanzânia para que tomasse "medidas contundentes"

"As pessoas têm de saber”

Um funcionário do hospital disse à agência AFP "não sabemos" quando perguntado se o Magufuli tinha sido admitido, enquanto fontes do governo queniano negavam a informação.

"Há coisas como questões de saúde que são privadas, mas para um líder público, as pessoas precisam de saber". Não queremos todos os detalhes mas pelo menos saber quando o líder está doente ou hospitalizado", disse à AFP o secretário-geral do partido da oposição Aliança para a Mudança e Transparência (ACT Wazalendo), Ado Shaibu.

O governo da Tanzânia anda não comentou o paradeiro do Magufuli, contudo o ministro da Informação, Innocent Bashungwa, advertiu na quarta-feira os meios de comunicação e os cidadãos contra "a utilização de rumores como fonte de informação".

A Tanzânia deixou de divulgar dados sobre o Covid-19 em abril de 2020 e em janeiro Magufuli disse que as vacinas contra a doença eram "perigosas".

O chefe da Organização Mundial de Saúde Tedros Adhanom Ghebreyesus apelou à Tanzânia no mês passado para que tomasse "medidas contundentes" contra o Covid-19, depois de vários viajantes do país terem apresentado resultados positivos.