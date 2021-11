Uhuru Muigai Kenyatta é o atual Presidente do Quénia, cargo que ocupa desde 9 de abril de 2013, após vencer as eleições presidenciais.

Uhuru Kenyatta nasceu dentro de uma vida de políticos, enquanto filho do primeiro presidente do Quénia, Jomo Kenyatta. Formou-se nos Estados Unidos e desempenhou a função de vice-primeiro-ministro no ainda governo de coligação de 2008. Descrito como um dos homens mais ricos do seu país, Kenyatta prometeu assegurar o rápido crescimento económico com benefícios para todos os cidadãos. Uhuru Kenyatta foi eleito Presidente do Quénia através da Aliança Nacional (TNA), que fazia parte da Aliança Jubileu com William Ruto do Partido Unido Republicano (URP). Uhuru e Ruto ganharam com 50,07% dos votos, contra os seus rivais mais próximos, Raila Odinga e Kalonzo Musyoka, que reuniram 42% da votação. Uhuru Kenyatta foi acusado pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) de ser um dos responsáveis pelos violentos confrontos no Quénia depois das eleições de dezembro de 2007. Os distúrbios provocaram mais de um milhar de mortos.