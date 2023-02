Somália, Etiópia, Quénia e Djibuti unidos contra Al-Shabaab

Esta foi a principal conclusão de uma cimeira hoje realizada em Mogadíscio, que reuniu o Presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, e os seus homólogos do Quénia, William Ruto, do Djibuti, Ismail Omer Guelleh, bem como o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed.

De acordo com um comunicado conjunto emitido após a reunião, os quatro líderes concordaram em "dar o impulso final a operações conjuntas em áreas ainda detidas pelos terroristas, para libertar completamente a Somália do Al-Shabaab e facilitar a retirada das tropas da ATMIS (Missão da União Africana) e a transferência gradual das responsabilidades de segurança para as forças de segurança somalis".

Os quatro líderes regionais sublinharam "a necessidade urgente de planear conjuntamente uma estratégia operacional decisiva" contra o grupo radical islâmico e reconheceram "a necessidade de mobilizar apoio para operações oportunas e decisivas".

De acordo com o texto, será empreendida uma "campanha operacional robusta" para "destruir o Al-Shabaab em múltiplas frentes, visando os principais bastiões estratégicos do grupo no sul e centro da Somália".

Os líderes leste-africanos decidiram ainda estabelecer um "mecanismo de operações conjuntas para coordenar capacidades" para "dissuadir e derrotar o inimigo" e instaram os parceiros internacionais a apoiar "os esforços de estabilização da Somália nas áreas recentemente libertadas, por forma a facilitar ao Governo federal [somali] a melhoria da prestação de serviços e o alargamento da sua autoridade".

A cimeira coincidiu com uma campanha militar em curso por parte do exército somali contra o grupo, apoiado por milícias locais, conhecidas como o "macawisley", pela ATMIS, assim como pela força aérea norte-americana, que permitiu a recaptura de vastos territórios no centro do país nos últimos meses.

Hassan Sheikh Mohamud assumiu o poder no início de junho do ano passado com a promessa de travar uma "guerra total" contra o Al-Shabaab, filiado à Al-Qaeda, que propõe estabelecer na Somália um estado islâmico ultraconservador.