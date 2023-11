Conflitos Síria

Síria: Bombardeamento mata seis crianças entre nove civis

Lusa

25/11/2023 25 de novembro de 2023

De acordo com uma ONG, tudo aconteceu hoje enquanto colhiam azeitonas na província de Idlib, noroeste da Síria, por um bombardeamento do exército nesta região, o último reduto rebelde no país.