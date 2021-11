Bashar al-Assad

Bashar Hafez al-Assad é um médico, político, ditador e Presidente da Síria.

Sucedeu ao seu pai em 2000 na liderança dos destinos do país, depois de mais de 30 anos de Hafez al-Assad no poder. Formou-se na Faculdade de Medicina da Universidade de Damasco em 1988 e começou a trabalhar como médico no exército. Especializou-se mais tarde em oftalmologia em Londres, mas com a morte do irmão mais velho regressou à Síria para assumir o papel de herdeiro aparente da ditadura. A Síria vive um conflito interno desde 2010, influenciado por outros protestos no mundo árabe, que já causou centenas de milhares de mortos e milhões de refugiados. Al-Assad mostrou-se sempre irredutível quanto à sua saída do poder.