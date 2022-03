Reunião na Turquia termina sem avanços sobre cessar-fogo na Ucrânia

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, lamentou esta quinta-feira (10.03) a falta de progresso sobre um cessar-fogo no seu país nas negociações com o seu homólogo russo, Serguei Lavrov, na cidade turca de Antália, no primeiro encontro a nível ministerial entre as duas partes desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, há duas semanas. O chefe da diplomacia turca, Mevlut Cavusoglu, que mediou as conversações, participou na reunião.

"Falámos sobre um cessar-fogo de 24 horas no país, mas não foi feito nenhum progresso nesse sentido", afirmou, em declarações à imprensa. Dmytro Kuleba acrescentou, no entanto, ter decidido, em conjunto com Lavrov, "continuar as negociações".

"Parece que há outros decisores na Rússia quanto a esta questão", apontou, numa aparente referência ao Kremlin. O ministro também repetiu a promessa de que o seu país não vai desistir: "A Ucrânia não se rendeu, não se rende e não se vai render".

Kuleba descreveu o encontro como "difícil", acusando o seu homólogo de trazer para a mesa de negociações "narrativas tradicionais" sobre a Ucrânia. O ministro ucraniano disse ainda que queria ter saído da reunião com um acordo sobre um corredor humanitário a partir da cidade sitiada de Maripol mas "infelizmente o ministro Lavrov não estava em posição de assumir o compromisso".

"Estamos prontos para a diplomacia, procuramos decisões diplomáticas, mas enquanto não existirem, continuamos com dedicação e sacrifício a defender o nosso território, o nosso povo, face à agressão russa", frisou.

Serguei Lavrov e Dmytri Kuleba

Lavrov não cede

Também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, disse que a Rússia está comprometida com a negociação de uma solução, mas sublinhou que as conversações na Bielorrússia são o único formato viável para dialogar com a Ucrânia. "A conversa de hoje confirmou que este caminho não tem alternativa", afirmou, referindo-se à disponibilidade da Rússia para continuar as reuniões na Bielorrússia.

Lavrov não mostrou quaisquer sinais de concessões, repetindo que a Rússia exige que a Ucrânia seja desarmada e aceite o estatuto de neutralidade: "Queremos uma Ucrânia amigável, desmilitarizada, sem qualquer ameaça a Moscovo e a cultura russa".

O ministro culpou ainda o Ocidente por intensificar o conflito, fornecendo armas ao seu vizinho, apontando especificamente o dedo aos Estados Unidos, que acusou de "correr o mundo dando ordens a países soberanos".

Para Lavrov, "a reação do Ocidente revela quão ameaçada está a Rússia".