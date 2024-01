RENAMO tem condições para apoiar o seu candidato?

Moçambique vai novamente a eleições este ano, a 9 de outubro. Para além de eleger o novo Parlamento, os moçambicanos vão escolher o novo Presidente da República. E a Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), o maior partido da oposição, já veio anunciar o seu candidato na corrida às presidenciais - o líder do partido, Ossufo Momade.

A RENAMO foi o único partido a avançar com um nome. A 10 meses para as eleições, o analista político Dércio Alfazema entende que já deviam ser conhecidos todos os candidatos. Para Alfazema, a demora na divulgação dos nomes que deverão disputar a Presidência é "reflexo da qualidade da democracia interna dos partidos, onde os membros têm cada vez menos espaço para se expressarem".

DW África: As eleições gerais acontecem em outubro. Como avalia a movimentação dos partidos políticos face a esse escrutínio?

Dércio Alfazema, analista Foto: Romeu da Silva/DW

Dércio Alfazema (DA): Estamos a falar de eleições presidenciais, eleições estruturantes, para escolher o chefe da Nação, alguém que tem poder definido constitucionalmente. Penso que este processo, quer seja a nível interno deveria ter iniciado há mais de um ano, até para permitir um maior excrutínio entre os membros do partido e testarem as águas, qual é o sentimento dos eleitores em relação aos diferentes candidatos do partido. Nós assistimos a isso em democracias mais consolidadas.

DW África: Qual pode ser a razão dessa aparente demora na escolha ou apresentação pelos partidos políticos dos seus candidatos às presidenciais?

DA: Isso demonstra que a nossa democracia interna nos partidos políticos ainda está muito fragilizada, é muito precária e muito fechada. Isso é um pouco o reflexo da qualidade da democracia interna dos partidos políticos, onde parece que os membros têm cada vez menos espaço para poderem se expressar.

Momade anuncia "revolução" para "mudar cenário político" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DW África: A RENAMO já disse que Ossufo Momade será o seu candidato às presidenciais deste ano, uma decisão que será depois discutida ao nível da reunião do conselho nacional desse partido...

DA: Se a RENAMO entender que o candidato único está em conformidade com os estatutos, não vejo problemas. A questão parece ser mais interna, relacionada à oportunidade para outros se candidatarem. Se não houver consenso ou espaço para expressão, a crise interna na liderança pode persistir. Talvez essa posição tenha sido debatida internamente na RENAMO, e como cidadãos, só nos resta aceitar.

DW África: Num contexto de várias críticas, algumas até internas, sobre o papel de Ossufo Momade após as eleições autárquicas onde a RENAMO saiu apenas com quatro autarquias em todo o país, que cenário antevê ao se confirmar a candidatura de Momade?

DA: A questão não é a pessoa, mas sim a estrutura que a RENAMO vai ter para apoiá-lo e poder trazer uma narrativa que consiga convencer o eleitorado. Agora, a leitura que se faz em relação às eleições autárquicas nem sempre faz uma tradução fiel em relação à vontade do eleitorado. Sabemos que estas eleições foram muito problemáticas, não foram as eleições certas para se fazerem uma antevisão do ponto de vista de problemas que poderemos ter durante o processo eleitoral, mas não do ponto de vista de quem está em vantagem. Foram eleições problemáticas e muito contestadas.

DW África: Alguns consideram necessário incluir figuras mais jovens, destacando nomes populares como Venâncio Mondlane ou Manuel de Araújo. Qual é a sua opinião sobre isso?

DA: Essas são as ditas conversas de esquina. A questão é que eles estão lá, pelo menos Manuel de Araújo faz parte do conselho nacional, Venâncio Mondlane é um dos acessores de Ossufo Momade. Eles estão na posição certa para poderem, de acordo com os estatutos, se expressar, posicionarem-se e mostrarem o seu interesse em se candidatarem ao nível da RENAMO.