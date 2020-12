Reclusos guineenses à mercê da própria sorte em prisões portuguesas

Estilistas africanas em Portugal cada vez mais empreendedoras

Goretti Pina: 15 anos no mercado português

Há mais tempo nestas lides – já lá vão 19 anos – a também são-tomense Goretti Pina apresentou recentemente peças novas no Museu da Carris, no âmbito da mostra "África em Lisboa". Trabalha há 15 anos no mercado português e já fez apresentações fora de Portugal. Diz que cria as roupas a pensar primeira em si, imaginando as pessoas que gostaria de vestir. "Faço peças com as quais eu me identifico".