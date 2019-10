RDC vai combater proliferação de armas de pequeno calibre

RDC: A luta dos bonobos pela sobrevivência

Maus nadadores

Os bonobos existem apenas na República Democrática do Congo. Esses chimpanzés vivem na Bacia do Congo, uma enorme floresta no oeste do país que tem quase três vezes o tamanho da França. Esta região faz fronteira com vários rios, incluindo o rio Congo. Os pesquisadores acreditam que os macacos nunca saíram da região porque não sabem nadar.