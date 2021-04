Quase 600 candidatos iniciam campanha para legislativas em Cabo Verde

Segundo o calendário definido pela Comissão Nacional Eleições (CNE), a campanha eleitoral decorrerá até às 24:00 de 16 de abril, mas os líderes dos principais partidos já percorreram praticamente todas as ilhas, nas últimas semanas, em pré-campanha, apresentando os candidatos locais.

Contudo, no arranque oficial da campanha eleitoral, os partidos políticos concorrentes ainda tentam um entendimento coletivo sobre a não realização de comícios, devido à evolução da pandemia de Covid-19, cuja situação epidemiológica tem vindo a agravar-se nas últimas semanas.

De acordo com os editais da CNE consultados pela Lusa, as listas que se apresentam aos eleitores contam com 597 candidatos, começando com 15, entre efetivos e suplentes, no círculo eleitoral da ilha do Maio, até aos 168 em Santiago Sul, que inclui a capital, Praia.

Até agora estavam oficialmente proibidos atos de campanha eleitoral, abertura de sedes de campanha, distribuição de propaganda ou divulgação de sondagens eleitorais, entre outras limitações definidas pela CNE.

Seis partidos na corrida

Nas eleições legislativas cabo-verdianas são eleitos para um mandato de cinco anos 72 deputados, dois dos quais pelo círculo de África, dois pelo círculo da América e dois pelo círculo da Europa e resto do mundo.

Às legislativas de 18 de abril concorrem, em todos os 13 círculos eleitorais no país e no estrangeiro, o Movimento para a Democracia (MpD), Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) e União Caboverdiana Independente e Democrática (UCID), todos com representação parlamentar.

Jorge Carlos Fonseca termina o segundo e último mandato como Presidente este ano

Depois, o Partido Popular concorre em cinco círculos, o Partido Social Democrata em quatro e o Partido do Trabalho e da Solidariedade em cinco.

O calendário eleitoral, aprovado pela CNE, prevê que as sétimas eleições legislativas em Cabo Verde se realizem em 18 de abril de 2021, com a votação a decorrer das 08:00 às 18:00, em todo o arquipélago. Para o dia da votação estão previstas 1.245 mesas de voto no arquipélago e 246 para diáspora, segundo a CNE.

A ilha de Santiago vai eleger 33 dos 72 deputados nas eleições legislativas, contando com mais um deputado face à votação de 2016, conforme distribuição feita pela CNE após concluído o recenseamento eleitoral.

Apoios a candidatos a PR só depois das legislativas

Os dois partidos que dominam a política cabo-verdiana vão ter ex-presidentes a disputar o cargo de Presidente da República em outubro, mas as lideranças do MpD e PAICV convergem em decidir sobre apoios só após as legislativas.

A posição, comum aos dois partidos, foi expressa em entrevista à Lusa pelo presidente do Movimento para a Democracia (MpD, no poder), Ulisses Correia e Silva, que deixa uma decisão dos órgãos partidários sobre o apoio à candidatura de Carlos Veiga (ex-presidente do MpD e ex-primeiro-ministro) para depois das eleições legislativas de 18 de abril, em que tenta a recondução como primeiro-ministro. "Sobre o dossiê presidenciais, só depois das legislativas", afirmou.

Carlos Veiga é um dos candidatos à presidência de Cabo Verde

Cerca de duas semanas depois de Carlos Veiga, em 19 de março foi a vez de José Maria Neves, ex-presidente do PAICV e primeiro-ministro de 2001 a 2016, anunciar oficialmente a candidatura às eleições presidenciais.

Do lado da oposição, a presidente do PAICV, Janira Hopffer Almada, disse à Lusa que reserva igualmente uma decisão sobre o eventual apoio a José Maria Neves para depois das legislativas, embora sublinhando o "reconhecido mérito" nacional e internacional do agora anunciado candidato presidencial.

Do lado do MpD, e após resultados desfavoráveis nas eleições autárquicas de 2020, em que perdeu a Câmara da Praia para o PAICV, após oito anos a liderar o partido, uma derrota eleitoral nas legislativas coloca em causa Ulisses Correia e Silva, o mesmo acontecendo com a líder da oposição, que pela segunda vez tenta chegar ao poder em Cabo Verde em eleições legislativas.