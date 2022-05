Portugal: O FC Porto é campeão nacional 2021/22

O Futebol Clube do Porto é o novo campeão nacional 2021/2022. No último sábado (07.05), os "dragões" venceram o Sport Lisboa e Benfica por 0-1, jogo a contar para a 33ª jornada da I Liga.

Com um Estádio da Luz a "meio gás", o Benfica jogava pela honra e o FC Porto pela história e glória. Os "dragões" precisavam no mínimo de um empate para alcançar o título de campeão nacional. Um cenário muito idêntico à época 2010/11, quando a 3 de abril de 2011, o FC Porto foi à Luz vencer por 1-2, e festejou o título sem luz e com a rega ligada pelo maior rival.

Passados 11 anos, num cenário mais iluminado e com fair-play, o FC Porto voltou a vencer no Estádio da Luz e a festejar mais um título, o 30º na história do clube azul e branco.

Jogo do título

O jogo não foi aberto e a primeira parte foi equilibrada. Taremi teve a grande oportunidade do primeiro tempo, mas travada por Vlachodimos. Na segunda parte, o FC Porto entrou mais forte, mas foi o Benfica a marcar. Aos 52 minutos, Darwin Nunez, num momento de habilidade, recebeu um passe em profundidade de Otamendi, tirou Mbemba do caminho e fez o 1-0. Apoteose no Estádio da Luz por alguns momentos, já que o videoárbitro, João Pinheiro, invalidou o golo por um fora de jogo de 2 centímetros.

Depois do susto, o Porto voltou a tentar procurar marcar para resolver o título, mas sem grande eficácia. Até que surgiu o minuto 90+4. Pontapé de canto para o Benfica, os adeptos a aplaudirem a equipa, numa última oportunidade para ganhar o jogo e evitar a festa do Porto. Mas foi o contrário. Pepe cortou a bola para fora da grande área e num sprint,em cenário dramático, correu até à área contrária. Um homem do Benfica para três do Porto. Pepê levantou a cabeça, isolou Zaidu e o defesa esquerdo nigeriano, na cara de Vlachodimos, num remate em “volley”, gelou a Luz e deu início à festa do FC Porto.

Há três anos, Zaidu era o lateral esquerdo do Mirandela, equipa que atua nas distritais em Portugal. Hoje, é o titular e deu o título ao Porto em casa do maior rival….

É o terceiro título do técnico portista em cinco anos ao serviço do clube. Mais um grande registo para Sérgio Conceição que, em 33 jornadas, levou a equipa ao 30º título da história do clube. A uma jornada do fim, a equipa do Porto pode estabelecer o recorde de pontos no campeonato português. Atualmente, soma 88 pontos e vai receber o Estoril Praia na última jornada.

Em cinco anos, Conceição foi campeão num clube sob alçada do fair-play financeiro por três vezes. Nesta temporada, foi eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões, e devido à necessidade do clube faturar, viu Luis Diaz ser transferido para o Liverpool (45 milhões de euros). Até janeiro, o avançado colombiano tinha sido o melhor jogador da equipa e do campeonato. Após a venda, Conceição mostrou, publicamente, o descontentamento e a necessidade de o clube redefinir objetivos.

Luis Díaz transferiu-se para o Liverpool em janeiro de 2022

Mesmo com estas dificuldades financeiras, lançou quatro jovens da formação (Diogo Costa, João Mário, Vitinha e Fábio Vieira) e o coletivo sobrepôs-se ao individual. Nos duelos diretos com os principais rivais, empatou os dois jogos do campeonato com o Sporting e venceu os dois duelos com o Benfica. Na Taça de Portugal – vai jogar a final frente ao Tondela – eliminou o Benfica por 3-0 nos oitavos de final e na meia-final, venceu o Sporting em Alvalade e no Dragão. Se conquistar a Taça de Portugal, sagra-se o primeiro treinador do FC Porto a conquistar duas dobradinhas.

40 anos disto

A 11 de fevereiro deste ano, após um (muito) polémico FC Porto 2-2 Sporting, o Presidente do clube na altura campeão nacional decidiu marcar presença na conferência de imprensa pós-jogo e num ataque pessoal a Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente dos “dragões”, Frederico Varandas realçou a frase: 40 anos disto!

Numa referência ao tempo que Pinto a Costa está na presidência do Porto e a criticar as atitudes passadas do dirigente no futebol português, inadvertidamente, Frederico Varandas criou aquele que viria a ser o slogan do título do Porto para os seus adeptos e toda a instituição.

Falta de experiência ou uma amostra de irreverência, Frederico Varandas “empurrou” o Porto para o 30º título de campeão nacional. Revendo a história, o Benfica continua a ser o clube com mais campeonatos (37), seguido do Porto (30) e a fechar o pódio, o Sporting, com 23 títulos.