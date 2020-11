Polícia da Tanzânia prende grupo que reforçaria fileira terrorista em Cabo Delgado

A polícia da Tanzânia informou esta quinta-feira (19.11) que prendeu um grupo de pessoas suspeitas de "planear juntar-se a militantes islamistas” em Moçambique.

A notícia de que os responsáveis pelos ataques em Cabo Delgado estão transitando pela fronteira norte de Moçambique foi confirmada pela primeira vez em outubro, quando cerca de 300 homens armados levaram a cabo um ataque a uma aldeia no sul Tanzânia.

"Prendemos pessoas vindas de Kigoma e Mwanza", disse o inspetor-geral da polícia tanzaniana, Simon Sirro, a repórteres, sem revelar o nome de uma terceira localidade. As duas cidades reveladas na declaração publicada pela agência Reuters ficam no noroeste da Tanzânia, às margens do lago Vitória e próximas às fronteiras com Ruanda e Burundi.

"Eles disseram que iam para Moçambique. Eles querem juntar-se a esse grupo [radical islâmico]. O objetivo desse grupo é mau. Eles deviam parar este comportamento insano. Se não pararem, vão acabar mortos ou enfrentar medidas legais", disse Sirro.

O chefe da polícia não especificou o número de detidos, mas salientou que "muitos tanzanianos, muitos jovens" foram levados sob custódia.

Sirro disse que a polícia tinha descoberto que algumas moradores locais estavam envolvidas no ataque de outubro, ajudando homens armados a identificarem as casas que incendiaram. Segundo o inspetor-geral da polícia tanzaniana, algumas das pessoas que ajudaram no ataque também foram detidas.

O chamado "Estado Islâmico” reivindicou o ataque de outubro numa mensagem num dos seus canais do Telegramas em 15 de outubro. O grupo radical islâmico disse que seus combatentes atacaram um quartel do exército na aldeia um dia antes, causando mortes e tomando armas e munições.