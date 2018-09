Esta será a primeira deslocação de António Costa a Luanda enquanto primeiro-ministro. A visita está a ser encarada pelo Governo português como uma retoma das relações entre os dois países, após períodos difíceis nos últimos meses, envolvendo a transferência para a Justiça angolana do processo no qual o ex-vice-Presidente Manuel Vicente é arguido.

Em maio, após um pedido de Angola ter sido negado, o Tribunal da Relação de Lisboa decidiu transferir o processo e abriu por isso caminho para uma nova era na cooperação entre os dois países.

Nas ruas da capital angolana, a visita de António Costa é vista com bons olhos. "A vinda do primeiro-ministro português vai ajudar a dissipar algumas dúvidas ou acertar alguns pontos de vista diferentes. Temos um novo cenário político, um novo Presidente e acredito que haverá mais abertura entre os dois países e maior estreitamento nas relações", disse um cidadão.

Ouvir o áudio 02:56 Ao vivo agora 02:56 min Compartilhar PM português em Luanda para visita de dois dias Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/34yZF PM português em Luanda para visita de dois dias

Uma angolana ouvida pela agência de notícias Lusa em Luanda afirmou que essas visitas, feitas no âmbito social, económico e financeiro, "trazem sempre coisas agradáveis".

"A história torna Portugal e Angola tão unidos, que não teriam condições de manter a frieza que estava a haver", opinou mais um cidadão nas ruas da capital de Angola.

Também Rui Pena Pires, coordenador do Observatório da Emigração em Portugal, espera que esta visita traga frutos. Em entrevista à Lusa afirma que "se esta visita trouxesse um degelo já seria bom, o resto depois se faz".

"Já seria uma enorme vitória no campo das relações externas portuguesas, porque não é possível, quando as relações não estão no seu melhor, tratar com sucesso as pequenas grandes coisas, quase instrumentais", afirmou o coordenador.

Acordos

O encontro de António Costa com o Presidente angolano João Lourenço está marcado para terça-feira (18.09). Os dois Governos devem assinar uma convenção para acabar com a dupla tributação e um memorando que deve acelerar a regularização de dívidas a empresas portuguesas.

A circulação entre os dois países é para Rui Pena Pires outro dos temas que os dois Governos deveriam abordar. "Acho que, no âmbito de reformulação da política imigratória portuguesa, é importante ter sistemas que facilitem a circulação entre os países lusófonos, ou pelo menos entre a maioria".

Em novembro será a vez de João Lourenço se deslocar a Portugal e colocar um fim aos quase dez anos de pausa nas visitas oficiais do chefe de Estado angolano ao país. A última visita de José Eduardo dos Santos, o antecessor de João Lourenço, a Lisboa aconteceu em 2009.