Parlamentares alemães em Taiwan para avaliar "tensão"

A Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, agradeceu esta segunda-feira (24.10) o apoio da Alemanha à democracia da ilha no cenário internacional.

Numa receção para seis deputados da Comissão de Direitos Humanos e Ajuda Humanitária do Parlamento alemão, Tsai salientou o papel da Alemanha como atual líder do G7 e saudou a resolução do Bundestag que apoia a participação de Taiwan na Assembleia Mundial da Saúde - um dos muitos pontos de fricção da ilha com Pequim.

"Taiwan e a Alemanha são parceiros que partilham valores comuns de democracia e liberdade. Gostaria de agradecer particularmente à Alemanha pelo seu apoio a Taiwan na comunidade internacional", disse Tsai.

"Tensa situação de segurança"

A nova delegação de parlamentares alemães chegou a Taiwan para analisar em primeira mão a "tensa situação de segurança" na ilha, avançou a agência de notícias CNA.

Peter Heidt, na foto com a Presidente Tsai Ing-wen, lidera a delegação que está de visita à Taiwan

A delegação alemã, que aterrou em Taipé, é chefiada por Peter Heidt, do Partido Liberal Democrático Livre (FDP), e é o segundo grupo de representantes do país europeu a visitar Taiwan este mês.

"Acabámos de ouvir as ameaças da China através da declaração do Presidente Xi Jinping no congresso do seu partido", disse Heidt.

Na abertura do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês (PCC), na semana passada, Xi Jinping disse que a China vai fazer todos os esforços para reunificar Taiwan pacificamente, mas que "nunca renunciará ao uso da força".

"Gostaria de reiterar que, da perspetiva alemã, o status quo do Estreito de Taiwan só poderia ser alterado pacificamente e por consentimento mútuo", acrescentou Heidt.

Durante a viagem de quatro dias, além de reunir-se com a Presidente Tsai Ing-wen, a delegação multipartidária vai encontrar-se também com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Joseph Wu, disse o Governo de Taiwan em comunicado.

Uma delegação norte-americana liderada pela congressista Nancy Pelosi visitou Taipé em agosto

Visitas do Ocidente

A visita anterior dos parlamentares alemães, a primeira desde o início da pandemia, teve lugar no início deste mês e foi liderada pelo presidente do grupo de amizade parlamentar germano-tawanês, Klaus-Peter Willsch.

Esta é a segunda visita de representantes alemães desde a viagem da líder da Câmara dos Representantes do Congresso dos EUA, Nancy Pelosi, à ilha, no início de agosto.

A visita de Pelosi enfureceu a China e desencadeou tensões entre Washington e Pequim. Em resposta à viagem da líder da Câmara norte-americana, a China impôs sanções a Pelosi, suspendeu o diálogo com os EUA em várias áreas importantes, e desdobrou-se manobras militares no Estreito de Taiwan, de uma intensidade que não se via há décadas.

A China reivindica a soberania sobre a ilha, desde que os nacionalistas do Kuomintang ali se refugiaram em 1949, após perderem a guerra civil contra os comunistas.