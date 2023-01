Papa visita República Democrática do Congo no fim de janeiro

Os preparativos para receber o Papa Francisco já estão em curso no país, onde se encontra a maior comunidade católica do continente africano, formada por 45 milhões de pessoas.

"O Congo que hoje recebe o Papa não é o mesmo que recebeu o Papa João Paulo II há 38 anos", disse à agência Reuters Ettore Balestrero, enviado especial do Vaticano a Kinshasa, à Reuters.

"Infelizmente, tem havido guerras e conflitos que continuam. Ele vem consolar o povo e curar feridas que ainda estão a sangrar", acrescenta.

"O Congo é uma emergência moral que não pode ser ignorada", disse ainda à à agência Balestrero.

Combates entre exército e M23

O Papa tinha planeado visitar a cidade oriental de Goma quando a viagem foi anunciada oficialmente, mas essa etapa da viagem foi cancelada após o ressurgimento dos combates entre o exército e o grupo rebelde Movimento 23 de Março (M23).

De acordo com o programa da visita divulgado pelo Vaticano, espera-se que Francisco se encontre com vítimas do leste do país, no dia 1 de fevereiro, e com líderes de instituições de caridade católicas.

"Historicamente, a Igreja neste país tem acompanhado a consolidação da consciência democrática e tem sido frequentemente o porta-voz das necessidades mais urgentes da população", lembra ainda o enviado do Vaticano a Kinshasa.