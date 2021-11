O Papa é o Bispo de Roma e o líder mundial da Igreja Católica Romana. O atual sumo pontífice é o Papa Francisco, eleito num conclave que terminou em março de 2013.

O Papa Francisco, nascido como Jorge Mario Bergoglio, é o 266.º Papa da Igreja Católica e atual Chefe de Estado do Vaticano. Sucedeu ao Papa alemão Bento XVI, que abdicou em fevereiro de 2013. Trata-se do primeiro Papa nascido no continente americano e também o primeiro latino-americano e jesuíta no cargo. Nasceu numa família de imigrantes italianos. É conhecido pelo seu estilo despojado.