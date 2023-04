Países apressam evacuações do Sudão

Alemanha, Itália, Espanha, Suécia e mais países, retiram seus cidadãos do Sudão, com medo da violência que abala Cartum.

Um avião da força aérea alemã com 101 pessoas evacuadas do Sudão desembarcaram em Berlim no início segunda-feira (24.04), enquanto vários países correm para retirar seus cidadãos de Cartum em meio a uma luta mortal pelo poder entre o exército e uma força paramilitar.

O súbito deslizamento do Sudão para o conflito entre o exército e Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês) viu centenas de pessoas mortas, e prendeu milhares de estrangeiros, incluindo diplomatas e trabalhadores de ajuda.

Várias evacuações são por via aérea. Outras são feitas via Porto do Sudan no Mar Vermelho, que fica a cerca de 650 km (400 milhas) a nordeste de Cartum, mas fica a cerca de 800 km (500 milhas) por estrada.

Algumas evacuações são feitas via Porto do Sudan no Mar Vermelho. Foto: AL-IKHBARIYA TV/AFP

A força aérea alemã levou 311 pessoas até agora de um aeródromo perto de Cartum, disseram os militares, e o primeiro lote foi trazido de volta a Berlim na segunda-feira a bordo de um Airbus A321 de a base de Al Azrak na Jordânia, que está a ser usada como "hub" para a operação de evacuação.

Os militares alemães não forneceram uma descrição de quantos dos evacuados eram cidadãos alemães ou nacionais de outros países.

Mais evacuações

Mais de mil cidadãos de países da União Europeia foram retirados do Sudão onde se registam combates desde meados deste mês, disse hoje o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.

"Trata-se de uma operação complexa, mas foi um sucesso", disse Borrell à margem de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros que decorre no Luxemburgo.

"Não posso fornecer números exatos, mas são pelo menos mil pessoas", que foram retiradas, acrescentou.

A Itália anunciou a retirada de 136 pessoas da capital do Sudão, Cartum, entre eles portugueses, para Djibuti, numa operação coordenada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano.

"[Os] 105 cidadãos italianos e 31 estrangeiros, incluindo portugueses, australianos, gregos, britânicos e suecos, foram transferidos para Djibuti", informou o Governo italiano em comunicado, no domingo (23.04) à noite.

Os combates no Sudão desencadearam uma crise humanitária no país empobrecido. Foto: ABUBAKARR JALLOH/AFP

O avião espanhol "voa com mais de 30 espanhóis e outros 70 cidadãos europeus e latino-americanos retirados de Cartum, capital do Sudão, com destino ao Djibuti, após uma operação coordenada pelos Ministérios dos Negócios Estrangeiros, União Europeia e Cooperação e da Defesa", especificou o Governo de Espanha.

As autoridades da Indonésia também anunciaram hoje o início de uma operação de retirada de mais de 800 cidadãos retidos no Sudão.

A Suécia disse que todo o pessoal da sua embaixada em Cartum, os seus famílias e um número não especificado de outros suecos foram evacuados para a vizinha Djibuti.

Aviões militares suecos e pessoal continuariam a ajudar na evacuação de estrangeiros desde que a segurança situação permitida, disse o país.

Há mais de 420 mortos e 3.700 feridos, segundo a OMS. Foto: Marwan Ali/AP Photo/picture alliance

Conflitos no Sudão

Os combates no Sudão desencadearam uma crise humanitária no país empobrecido, onde milhões de pessoas vivem sem acesso a serviços básicos.

Desde 15 de abril que se registam violentos combates no Sudão, num conflito que opõe forças do general Abdel Fattah al-Burhane, líder de facto do país desde o golpe de 2021, e um ex-adjunto que se tornou um rival, o general Mohamed Hamdan Dagalo, que comanda o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês).

O balanço provisório dos confrontos indica que hámais de 420 mortos e 3.700 feridos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Cartum está convertida numa autêntica zona de batalha, com porções da cidade sob o controlo dos militares sudaneses e outras controladas pelo RSF.