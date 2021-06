Oposição indignada após suspensão do Twitter na Nigéria

Para a maioria das pessoas na Nigéria, o acesso ao serviço de mensagens curtas Twitter está bloqueado desde a manhã de sábado (05.06). Quem tentar contornar o bloqueio do Governo no Twitter deverá enfrentar uma ação judicial imediata, anunciou o ministro da Justiça nigeriano.

O Governo deste país de mais de 200 milhões de pessoas tinha surpreendentemente anunciado o bloqueio na sexta-feira (04.06) à noite, sem dar uma razão concreta.

Na quarta-feira (02.06), o Twitter tinha eliminado um tweet controverso do Presidente Muhammadu Buhari sobre o a guerra civil nigeriana e suspendeu a conta do chefe de estado durante doze horas.

Decisão "decepcionante"

A decisão de apagar o tweet foi "decepcionante" mas não foi a única razão para a suspensão a nível nacional, disse o Presidente da maior democracia de África no Facebook no sábado (05.06) à noite.

O Twitter, disse ele, estava a espalhar desinformação e notícias falsas que por vezes levavam a consequências violentas na Nigéria, sem que a plataforma fosse responsabilizada. Buhari sugeriu que a suspensão seria temporária, mas não deu uma data para um possível fim. A mudança suscitou críticas ferozes tanto no país como no estrangeiro.

Muitos utilizadores acusaram o Governo de agir contra a liberdade de expressão no país. Organizações não-governamentais, incluindo a Ordem dos Advogados da Nigéria, anunciaram uma ação legal se o bloqueio se mantiver em vigor.

A própria rede social Twitter anunciou, através de um tweet, que estava "muito preocupada" com o bloqueio. O acesso a uma internet livre, disseram, é um direito central numa sociedade moderna. Acrescentaram que seriam feitos esforços para restaurar o acesso de todos aqueles na Nigéria que quisessem comunicar com o resto do mundo através do Twitter.

O Presidente nigeriano, Muhammadu Buhari.

"Desapontamento"

A União Europeia, os Estados Unidos, o Canadá e a Grã-Bretanha expressaram o seu desapontamento numa declaração conjunta no sábado. O bloqueio das plataformas de liberdade de expressão "não era a resposta", disseram.

Apesar das possíveis consequências legais, muitos nigerianos obtiveram acesso ao Twitter através de ligações VPN e desabafaram o seu descontentamento.

"Eu vou publicar o meu tweet na Nigéria, que venham cá e prendam-me", escreveu o ativista dos direitos humanos Deji Adeyanju sobre o serviço de mensagens curtas. Ele disse que estava pronto para ir para à prisão por isso.

O uso do Twitter é muito popular na Nigéria. No último ano, jovens nigerianos tinham utilizado repetidamente a plataforma para organizar protestos contra a violência policial.

Um membro do Governo nigeriano chegou a acusar o CEO do Twitter, Jack Dorsey, que tinha expressado simpatia para com os manifestantes, de também financiá-los.