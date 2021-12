Moxico: Enchentes nas ATMs propiciam propagação de Covid-19

Nesta quadra festiva, muitos cidadãos que vão levantar dinheiro numa ATM, recusam-se a observar as medidas de biossegurança, colocando em risco a sua vida e a da família.

O cidadão António Manuel pede maior disponibilidade de valores nas dispensadoras automáticas de dinheiro na cidade de Luena: "Acho que para evitar aglomerações yem que haver mais dinheiro em todos as ATMs".

"Neste momento, só há dois ou três bancos que têm dinheiro, o que leva a gente a aglomerar", lamenta o cidadão.

Eliane Tomás, também cidadã de Moxico, reconhece a negligência da população: "Muitos de nós não queremos cumprir com a regra de distanciamento e estamos nem aí com a situação que o país está a viver agora. Nós vimos que o número da Covid-19 aumentou e tudo isso por causa da nossa própria negligência".

Esta cidadã também pede que outros os bancos comerciais tomem responsabilidades: "Não culpo só a população, porque também os bancos comerciais eles deviam também tomar algumas medidas para satisfazer a mesma população”.

Filas intermináveis para levantar dinheiro nas ATMs do Moxico

Covid-19 preocupa

Com uma população estimada em 854.258 habitantes, a província do Moxico regista um total de 58 casos positivos, 955 recuperados e 48 óbitos.

Preocupado com a subida galopante de casos de Covid-19, o cidadão José Marcos sensibiliza as pessoas para o cumprimento do distanciamento físico e augura dias melhores em 2022.

"Nós como cidadãos também nos devemos sensibilizar. Termos consciência de que a doença existe e essa doença não mata animais, mata pessoas. Então temos que colocar a mão na consciência e dizer que temos que nos distanciar uns dos outros, para ver se, talvez em 2022, as coisas não venham a aumentar, mas que venham a diminuir”, apela.

Sugestões para melhorias

Franga Franga, ativista social angolano

O ativista social Franga Franga tambem lamenta as enchentes nas ATMs: "Penso que a questão é bastante preocupante, pelo facto de a gente saber que as pessoas têm dificuldades em retirar o seu próprio dinheiro".

Franga sugere a descentralização dos ATM´s: "Nós temos as máquinas todas concentradas apenas no centro da cidade do Luena. Sou de opinião que era bastante importante que colocássemos as máquinas também fora”.

Medidas contra Covid-19

A supervisora provincial da Mobilização Social, Ermelinda Cambanga, afirma que "estamos a ver também que os casos estão a aumentar. Muita gente pensa que apanharar a vacina contra a Covid-19 é suficiente, mas não é."

Ermelinda Cambanga apela para a prevenção contínua: "Quando você apanha a vacina de Covid-19, tem que continuar com o uso da máscara, distanciamento, lavagem das mãos e o uso de álcool em gel."

A ministra da Saúde de Angola, Sílvia Lutucuta, apela à população para aderir à vacinação, porque "a vacina, na realidade, salva vidas e ajuda a proteger do impacto negativo desta pandemia”.