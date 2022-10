Moçambique: Revisão de lei tenta combater tráfico e imigração ilegal

As empresas de transportes vão passar a ser responsabilizadas se levarem para Moçambique passageiros sem visto ou sem outros requisitos de entrada. A alteração faz parte da revisão do regime jurídico do cidadão estrangeiro, aprovada na quinta-feira (27.10) e que o parlamento vai enviar para promulgação do Presidente moçambicano para tentar combater o tráfico e a imigração ilegal.

"A responsabilização das transportadoras poderá reduzir a prevalência de casos de imigração ilegal", disse a ministra do Interior, Arsénia Massingue.

Na segunda-feira (24.10), 99 pessoas oriundas do Malawi foram descobertas dentro do tanque de um camião-cisterna que transportava imigrantes ilegais em vez de combustível.

Os casos são comuns e um dos mais graves aconteceu em março de 2020, quando 64 imigrantes etíopes foram encontrados mortos por asfixia no contentor de um camião, juntamente com 14 sobreviventes.

A lei em vigor já tem 28 anos e a revisão também penaliza quem facilitar a entrada e permanência de cidadãos estrangeiros ilegais, como forma de reforçar as ações de prevenção e combate ao tráfico de seres humanos.

São igualmente reforçadas as normas relativas a entrada e saída de menores.