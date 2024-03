Moçambique: Quase 900 novos casos de cólera e uma morte

Lusa

21/03/2024 21 de março de 2024

As autoridades sanitárias moçambicanas registaram quase 900 novos casos de cólera e um óbito no norte do país em cerca de dez dias, indicam dados oficiais. Nampula é a província mais afetada pelo atual surto.