Moçambique: José Manteigas assegura que não há divisão no seio da RENAMO

José Manteigas, deputado na Assembleia da República pela bancada da RENAMO, maior partido da oposição em Moçambique, nega que tenha sido afastado.

Em entrevista à DW nesta quinta-feira (21.03.), Manteigas enfatizou que tem maior apoio e confiança do novo presidente do partido, Ossufo Momade, e por isso acumula vários cargos na RENAMO.

"Rumores do afastamento de Manteigas, isto não é verdade, isto é mentira. Nós na RENAMO nunca tivemos problemas. Neste momento, sou chefe do departamento da informação, sou porta-voz nacional do partido e fui nomeado recentemente para desempenhar também as funções de assessor político junto do gabinete do presidente na província de Inhambane", esclarece.

"Portanto, não sei de onde vem a ideia de meu afastamento. O partido ainda confia em mim. Nao fiz mal ao partido. Trabalhamos para o partido e, sobretudo, queremos trabalhar para nosso povo", complementa.

Calúnia e má-fé

Para José Manteigas os rumores se tratam de calúnia ou de ações de pessoas de má-fé que querem colocar o partido numa clivagem política, por ter reforçado os laços de confiança com o líder Ossufo Momade.

"Isto é uma calúnia e é criar divergência de uma grande família como a RENAMO, que é uma família coesa, unida e com respeito uns com os outros. O general Ossufo Momade é um presidente humilde, que respeita todos os quadros do partido e nunca fomentou desunião. Em nenhum momento, a Renamo ficou dividida desde que foi fundada em 1977", afirma.

O deputado José Manteigas encontra-se a trabalhar na província de Inhambane com um único ponto de agenda, que é organizar as bases com vista às eleições presidenciais e provinciais de outubro de 2019.