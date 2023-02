Moçambique/Ataques: Governo destaca "progressos"

Ministro da Defesa de Moçambique considerou que as operações com apoio das forças estrangeiras em Cabo Delgado resultaram em "progressos assinaláveis" no combate ao terrorismo.

"Desde o desdobramento da missão militar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SAMIM), em 2021, as ações combinadas desta missão, em complemento com as das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, resultaram em progressos assinaláveis, sendo também de reconhecer, para o efeito, o apoio do efetivo militar do Ruanda", referiu Cristóvão Chume, num discurso enviado hoje à Lusa pelo Ministério da Defesa.

Cristóvão Chume falava na terça-feira (31.01) durante uma reunião do Órgão sobre Política, Defesa e Segurança da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) na capital da Namíbia, Windhoek.

Embora assinale progressos no combate a grupos rebeldes no norte de Moçambique, o governante aponta para a necessidade de medidas "apropriadas", na medida em que a novas estratégias dos insurgentes é dividir-se em pequenos grupos para continuarem a protagonizar ataques armados.

"As ações de vigilância revigorada das Forças Armadas de Defesa de Moçambique não têm permitido que os terroristas se expandam por outras regiões do país, devendo a sua perseguição e combate serem prosseguidas", declarou Cristóvão Chume.

Reunião da SADC

No comunicado final do encontro de terça-feira, a SADC apelou ao reforço da capacidade operacional da força militar regional em Cabo Delgado.

Os líderes regionais "expressaram condolências" aos Governos do reino do Lesoto, Repúblicas do Botsuana e Zâmbia e República Unida da Tanzânia "e respetivas famílias pela perda dos seus cidadãos", sem avançarem detalhes sobre o número de vítimas.

Além dos presidentes da Namíbia, Zâmbia, África do Sul e RDC, participaram na cimeira extraordinária da Troika do Órgão sobre Política, Defesa e Segurança da SADC, os chefes de Governo do Lesoto e de eSwatini (antiga Suazilândia).