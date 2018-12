Moçambique: 15 anos depois, trabalhadores da EMPACOL continuam sem salários  

Produção de chá em Gurué

Sacrifícios pela família

Galhardo Gemusse (esquerda) e Estefânio Janeiro (direita), são dois companheiros incansáveis. Caminham até ao depositário das folhas do chá. Trabalham na colheita do chá há 7 anos, para poderem sustentar as famílias. Desesperado com a vida económica e profissional, Estefânio, de 24 anos, não teve muita escolha. Casou-se cedo e tem uma família para cuidar.