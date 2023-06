++ Minuto a Minuto: Eleições na Guiné-Bissau ++

Cerca de 900 mil eleitores são chamados às urnas neste domingo para as sétimas eleições legislativas desde a abertura ao multipartidarismo na Guiné-Bissau. Acompanhe aqui as notícias, minuto a minuto.

Todas as atualizações na hora de Bissau.

Os principais acontecimentos até agora:

06:15 - Na noite deste sábado (03.06), o comando-geral da Polícia de Ordem Pública da Guiné-Bissau fez uma conferência de imprensa para anunciar as medidas que vão vigorar no dia das eleições legislativas para preservar a ordem pública no país. Assista aqui:

06:00 - A Plataforma Aliança Inclusiva (PAI) - Terra Ranka e o Partido de Renovação Social, candidatos às legislativas deste domingo, denunciaram ontem falta de livre-trânsito para viaturas de delegados que fiscalizarão escrutínio.

A representante do Partido Renovação Social (PRS) na comissão não-permanente da CNE, Maria Inácia Mendes, também manifestou preocupação com a "situação". Já a porta-voz da CNE, a juíza desembargadora Felisberta Moura Vaz, destacou que a CNE assina os livre-trânsito em conjunto com o Ministério do Interior.

05:45 - Um dia antes das eleições legislativas, a porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE) da Guiné-Bissau, Felisberta Moura Vaz, advertiu que a lei eleitoral pune quem não cumprir com o dia de reflexão para as legislativas de domingo.

"Não se devia fazer campanha e nenhum tipo de debate de caça ao voto. Estou a ter essa informação", afirmou ela aos jornalistas, quando questionada sobre o facto de alegadamente alguns partidos não terem respeitado o horário do dia de reflexão no último de campanha eleitoral, na sexta-feira, e prolongado ações para as primeiras horas de sábado, incluindo a televisão nacional.

05:40 - Estas eleições vão resolver os problemas dos guineenses? Entre o ceticismo e o otimismo, os guineenses decidem que país querem ter. A ativista social Telma Seidi, por exemplo, teme que, com os políticos atuais, a Guiné-Bissau não avance. Assista aqui o debate especial sobre as sétimas legislativas guineenses:

05:35 - Os principais partidos são o Movimento para Alternância Democrática (Madem-G15), atualmente no Governo, a coligação Plataforma Aliança Inclusiva (PAI) - Terra Ranka, liderada pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC, na oposição), o Partido de Renovação Social (PRS) e o Partido dos Trabalhadores Guineenses (PTG).

05:25 - As urnas abrem às 07:00 locais (08:00 em Lisboa) e encerram às 17:00 (18:00 em Lisboa) e haverá 3.524 mesas de voto, no país e na diáspora.

05:15 - A DW Português para África acompanha, ao minuto, neste domingo (04.06) tudo o que precisa de saber sobre as eleições de hoje na Guiné Bissau!

05:10- Cerca de 900 mil eleitores guineenses escolhem hoje os novos deputados e o partido que vai formar o Governo entre 20 partidos e duas coligações, nas sétimas legislativas desde a abertura ao multipartidarismo.