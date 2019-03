++ Minuto a Minuto: Contagem de votos das eleições na Guiné-Bissau ++

Mais informações sobre o dia da votação das eleições legislativas na Guiné-Bissau:

++ Minuto a Minuto: Eleições na Guiné-Bissau ++

10:18 O favorito à vitória das legislativas na Guiné-Bissau é o PAIGC. Seguem-se, segundo analistas, o PRS, o MADEM-G15 e o FREPASNA. A DW África falou com os líderes destes partidos. Recorde...

Movimento para a Alternância Democrática (MADEM-G15)

Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC)

Partido da Renovação Social (PRS )

Frente Patriótica para a Salvação Nacional ( FREPASNA )

Outros partidos candidatos são: Partido da Convergência Democrática (PCD)lAssembleia do Povo Unido – Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB)lPartido da Nova Democracia (PND)lUnião para Mudança (UM) lPartido da Unidade Nacional (PUN)lCongresso Nacional Africano (CNA)lMovimento Democrático Guineense (MDG)lPartido Republicado da Independência para o Desenvolvimento (PRID)lMovimento Guineense para o Desenvolvimento (MGD)lPartido Social Democrata (PSD)lPartido da Renovação Social (PRS).

Os resultados provisórios devem ser anunciados esta terça-feira (12.03)

09:29 A Missão de Observação Eleitoral da CEDEAO, chefiada pelo antigo presidente da Comissão, Kadré Désiré Ouedraogo, fará o balanço preliminar da votação deste domingo, por volta das 17:00, em Bissau. Esta manhã, estará reunido com todas as missões de observadores e com o Presidente da República, José Mário Vaz.

09:20 Durante a manhã desta segunda-feira, têm estado a surgir nas redes sociais, muitas notícias sobre os resultados das legislativas, dá conta o correspondente da DW em Bissau, Braima Darame. Devido à apreensão dos guineenses em relação ao futuro do país, têm estado a ser divulgados, por parte dos militantes e simpatizantes do PAIGC, MADEM-G15 e PRS, resultados não confirmados. É de salientar que a divulgação dos resultados oficiais só compete à CNE.

08:40 O Presidente da República português disse estar "feliz" com a forma como decorreu o ato eleitoral na Guiné-Bissau e mostrou-se "expectante" em relação ao que se irá passar no país. Marcelo Rebelo de Sousa falou aos jornalistas, este domingo(10.03), à chegada à cidade da Praia, em Cabo Verde, depois da sua visita de Estado a Angola.



07:54 Nas redes sociais, é visível a satisfação pelo modo como decorreu o ato eleitoral deste domingo (10.03). A Guiné-Bissau está de parabéns, consideram observadores eleitorais, guineenses e instituições.

07:37 A Organização das Nações Unidas saudou as legislativas na Guiné-Bissau. Num comunicado publicado no seu site, a ONU dá conta também do ambiente "tranquilo" que se registou no país este domingo (10.03). David Mclachlan-Karr, membro da equipa das Nações Unidas enviada às eleições, dá os parabéns à população que, "em todo o país, saiu [às ruas] para votar, pacificamente e com muito orgulho cívico".

07:20 Tal como as missões de observação eleitoral da CEDEAO, da União Africana e da CPLP, as organizações da Sociedade Civil, agrupadas na Célula de Monitorização Eleitoral, fizeram um balanço positivo da votação.

Ouvir o áudio 03:00 Compartilhar Guiné-Bissau: Observadores dão nota positiva ao processo eleitoral Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3ElK0 Guiné-Bissau: Observadores dão nota positiva ao processo eleitoral

À DW África, o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Augusto Mário da Silva, um dos 420 monitores nestas eleições, confirmou que o "processo de votação decorreu num ambiente de tranquilidade". O mesmo representante deu conta do registo de "algumas falhas", mas "que foram imediatamente supridas", não tendo havido "grandes incidentes". "Houve pessoas que não votaram porque os nomes não constarem nos cadernos eleitorais, mas é uma situação que já estava prevista", explicou. Para Augusto Mário da Silva, tirando os atrasos na abertura das urnas em algumas localidades e trocas de cadernos eleitorais, "o processo de votação decorreu de forma regular e tranquila".

07:10 O apuramento dos resultados dos 29 círculos eleitorais deve terminar esta segunda-feira (10.03). Na terça-feira (12.03) será feito o anúncio dos resultados provisórios, anunciou a porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Felisberta Vaz. Durante a manhã desta segunda-feira (11.03) é esperado o balanço do ato eleitoral por parte da CNE.

Legislativas na Guiné-Bissau contaram com 118 observadores internacionais.

07:02 Em declarações aos jornalistas, após a votação deste domingo (10.03), o antigo primeiro-ministro e atual presidente da FREPASNA, afirmou que estas legislativas representam "uma oportunidade ímpar para os guineenses poderem encontrar progresso, desenvolvimento, estabilidade e bem-estar". Considerando ser o candidato com mais experiência, e por isso o justo vencedor, Baciro Djá chamou a atenção para a importância desta votação. "Não é um jogo Benfica vs Sporting, mas um jogo da seleção, onde os guineenses escolherão os dirigentes que vão dirigir o futuro do nosso país e das suas famílias", disse. O líder do partido FREPASNA disse ainda que "aceitará" qualquer um dos resultados e frisou que: "a Guiné-Bissau não tem problemas com votação, tem problemas em escolher os dirigentes com vocação para a política", por isso, apelou, "votem nos dirigentes com experiência política, não nos aventureiros e não naqueles que tiveram vocação para fazerem comércio e tiverem insucesso".

07:00 Continua em todo o território nacional o processo de contagem de votos das eleições legislativas deste domingo (10.03).