Ministro alemão condena ataques a equipas de reportagem

O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, condenou esta quinta-feira (07.05), o ataque a uma equipa de filmagem do primeiro canal televisivo alemão, ARD.

"Aqueles que atacam os jornalistas também atacam a nossa democracia", escreveu Maas no Twitter. "Os meios de comunicação social livres e diversificados, capazes de realizar o seu trabalho sem entraves, são requisitos para uma democracia funcional."

Ataque diante do Parlamento

O ataque à equipa da ARD aconteceu durante protestos em Berlim, na quarta-feira, contra as medidas adotadas pelo Governo alemão para diminuir a velocidade de propagação do novo coronavírus. No protesto não autorizado, em frente ao edifício do Parlamento alemão, o Reichstag, terão participado até 400 pessoas.

Entretanto, um suspeito de ter participado nas agressões terá sido libertado, afirmou um porta-voz da polícia, esta quinta-feira.

O suspeito, de 46 anos, é acusado do crime de agressão. Ele terá deixado o grupo dos manifestantes para tentar dar pontapés a um profissional de som, tendo acertado no suporte do microfone, que bateu na cabeça do operador de câmara.

De acordo com a polícia, o agressor terá tentado fugir, mas acabou por ser detido.

A chefe do estúdio da ARD na capital alemã, Tina Hassel, escreveu no Twitter: "Felizmente a nossa equipa está bem, mas ataques como estes contra a imprensa são repugnantes! Equipa da ARD foi atacada."

Rainald Becker, editor-chefe da ARD , publicou na mesma rede social: "Primeiro uma equipa de filmagem da ZDF, hoje uma equipa da ARD. Quem ataca os jornalistas e dificulta o seu trabalho está a atacar a democracia."

Clima de agressividade

Segundo a polícia, o protesto terá sido convocado por um homem nas redes sociais.

Testemunhas oculares relataram que diversos grupos estavam no local. Muitas pessoas comportavam-se com agressividade. Os manifestantes gritavam: "Nós somos o povo". Alguns carregavam bandeiras alemãs consigo, outros a Constituição. No cartaz de uma participante lia-se: "Deixem a vida voltar ao seu curso".

A polícia não forneceu mais informações sobre os participantes ou sobre o homem por trás da manifestação.

Equipa da ZDF foi agredida a 1 de maio, também em Berlim

Ataque a 1 de maio

No dia 1 de maio, uma equipa do programa satírico "heute-show", do segundo canal televisivo da Alemanha, ZDF, foi atacada durante um outro protesto em Berlim.

Depois de gravar a manifestação, a equipa foi agredida por cerca de 20 pessoas encapuzadas - seis membros da equipa ficaram feridos. Seis dos suspeitos, que tinham sido inicialmente presos, foram libertados no dia seguinte.