Internacional

Justiça nega recurso, e ex-ditador do Sudão Omar al-Bashir continua preso

Tribunal de Apelações de Cartum confirma sentença de prisão de dois anos do ex-ditador um ano após o movimento popular que o tirou do poder. Omar al-Bashir aguarda julgamento por crimes no conflito do Darfur em 2003.

O Tribunal de Apelações de Cartum, no Sudão, negou o recurso da defesa do ex-ditador Omar al-Bashir e confirmou a sua condenação a dois anos de prisão por evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Al-Bashir foi condenado em primeira em dezembro do ano passado, cinco meses após ser retirado da presidência e preso, em abril de 2019. Desde então, ele cumpre pena na penitenciária de segurança máxima Kober, em Cartum. Em uma operação das forças de segurança na capital sudanesa pouco depois da queda do ditador, a justiça confiscou milhões em euros, dólares e libra sudanesa encontrados na posse de al-Bashir. O Presidente deposto disse que o dinheiro era parte de uma doação que recebera do príncipe da Arábia Saudita. O ex-Presidente do Sudão ainda deve ser julgado pela acusação de genocídio durante o conflito no Darfur, em 2003 - que resultou em 300 mil mortes e 2,5 mil pessoas deslocadas, segundo a ONU. Levante popular e crise Omar al-Bashir foi alvo de um levante popular que iniciou em dezembro de 2018. Forças militares apoiaram a série de manifestações que derrubaram o Presidente em abril de 2019. Após a queda do homem que ficou à frente do Governo de 1989 até 2019, o Sudão segue em crise política. Um governo de transição composto por civis e oficiais militares assumiu o poder, mas há dificuldade de recuperar a ordem pública. Al-Bashir, de 76 anos, esteve à frente de uma das ditaduras mais longevas de África. Ele assumiu o poder depois de um golpe em 1989 e comandou o país com mãos de ferro por três décadas. Os chefes de Estado há mais tempo no poder Do golpe de Estado até hoje Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, de 75 anos, assumiu a Presidência da Guiné Equatorial em 1979, ainda antes de José Eduardo dos Santos. Teodoro Obiang Nguema derrubou o seu tio do poder: Francisco Macías Nguema foi executado em setembro de 1979. A Guiné Equatorial é um dos países mais ricos de África devido às receitas do petróleo e do gás, mas a maioria dos cidadãos não beneficia dessa riqueza.

Os chefes de Estado há mais tempo no poder O Presidente que adora luxo Paul Biya é chefe de Estado dos Camarões há 34 anos. Muitos dos camaroneses que falam inglês sentem-se excluídos pelo francófono Biya. E o Presidente também tem sido alvo de críticas pelas despesas que faz. Durante as férias, terá pago alegadamente 25 mil euros por dia pelo aluguer de uma vivenda. Na foto, está acompanhado da mulher Chantal Biya.

Os chefes de Estado há mais tempo no poder Quase na reforma Yoweri Museveni já foi confirmado seis vezes como Presidente do Uganda. Nas eleições de 2021, o chefe de Estado de 72 anos não se poderá recandidatar – os candidatos não podem ser mais velhos do que 75 anos. Filho de pastores, teve uma carreira meteórica. Licenciou-se, tornou-se coronel e assumiu a dianteira política. No seu mandato, foram acrescentados direitos fundamentais na Constituição.

Os chefes de Estado há mais tempo no poder Procurado por genocídio Omar al-Bashir foi Presidente do Sudão entre 1993 e abril de 2019. Chegou ao poder em 1989 depois de um golpe de Estado sangrento. O Tribunal Penal Internacional (TPI), em Haia, emitiu em 2009 um mandado de captura contra al-Bashir por alegada implicação em crimes de genocídio e de guerra no Darfur. Estima-se que mais de 300 mil pessoas foram mortas desde o início do conflito.

Os chefes de Estado há mais tempo no poder "O Leão da Suazilândia" Mswati III é o último governante absolutista de África. Há 31 anos que dirige o reino da Suazilândia. Acredita-se que tem 210 irmãos; o seu pai teve 70 mulheres. A tradição da poligamia continua a cumprir-se neste reinado - até 2013, Mswati III teve quinze esposas. A polícia costuma reprimir os protestos no reino.

Os chefes de Estado há mais tempo no poder O sultão acima de tudo Há quase cinco décadas que o sultão Haji Hassanal Bolkiah é chefe de Estado e Governo e ministro dos Negócios Estrangeiros, do Comércio, das Finanças e da Defesa do Brunei. Há mais de 600 anos que a política do país é dirigida por sultões. Hassanal Bolkiah, de 71 anos, pondera introduzir o apedrejamento para punir a infidelidade ou o corte da mão para castigar ladrões.

Os chefes de Estado há mais tempo no poder Nas pegadas reais Ao contrário de outros monarcas europeus, Hans-Adam II (esq.) não é apenas príncipe: é também chefe de Estado do Liechtenstein. Assumiu do pai o "negócio de família" em 1989 e, em 2004, nomeou o filho Aloísio (dir.) como seu representante, embora continue a chefiar o país.

Os chefes de Estado há mais tempo no poder De pastor a parceiro do Ocidente Idriss Déby tornou-se Presidente do Chade em 1990. Filho de pastores, Déby formou-se em França como piloto de combate. Após várias guerras civis e tentativas de golpes de Estado, o país estabilizou politicamente em 2008. Déby tornou-se, entretanto, um parceiro do Ocidente na luta contra o extremismo islâmico na região do Sahel.

Os chefes de Estado há mais tempo no poder Fã de si próprio Robert Mugabe chegou a ser o mais velho chefe de Estado do mundo (com uma idade de 93 anos). O Presidente do Zimbabué esteve quase 30 anos na Presidência do país. Antes foi o primeiro-ministro. Naquela época, aconteceram vários massacres que vitimaram milhares de pessoas. Também foi criticado por alegada corrupção. Após um levantamento militar, renunciou à Presidência em 21 de novembro de 2017.

Os chefes de Estado há mais tempo no poder O adeus José Eduardo dos Santos foi, durante 38 anos, chefe de Estado de Angola. Mas não se recandidatou nas eleições de 2017. Há anos que circulam rumores de que estará doente. A guerra civil terminou em 2002 durante o seu mandato. Muito melhorou desde então, mas grande parte da população continua a viver na pobreza e protestos de ativistas a pedir melhores condições de vida têm sido reprimidos. Autoria: Nastassja Strauchler, gcs



