Itália: Inter Milão é campeão nacional 2023/24

O Inter Milão é o novo campeão italiano. Os "Nerazzurri" venceram o dérbi de Milão por 1-2 e conquistaram o 20º título da Serie A, ultrapassando o rival AC Milan (19 campeonatos). O Inter é campeão à 33ª jornada, a cinco jornadas do fim e com 17 pontos de avanço do AC Milan.

MVP

Lautaro Martínez é o grande protagonista da conquista deste título do Inter Milão. O avançado argentino de 26 anos é o melhor marcador da Serie A, com 23 golos em 28 jogos.

O avançado argentino Lautaro Martínez foi campeão do mundo em 2022 Foto: Mike Hewitt/Getty Images

Não foi uma grande época para o Inter Milão.

A equipa comandada por Simone Inzaghi conquistou a Supertaça de Itália, mas acabou por ser eliminada de forma precoce na Taça de Itália e nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O Inter é vice-campeão europeu em 2023, depois de ter perdido a final frente ao Manchester City (1-0). Em Itália, a Juventus é o clube com mais títulos de campeão, 36.