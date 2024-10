Israel inicia ofensiva terrestre no Líbano

As forças armadas israelitas anunciaram esta terça-feira que iniciaram ataques terrestres contra o grupo xiita libanês Hezbollah no sul do Líbano. Entretanto, foram ouvidas fortes explosões na capital libanesa, Beirute.

As operações terrestres de Israel no país vizinho acontecem duas semanas após uma série de bombardeamentos contra a estrutura do grupo xiita libanês Hezbollah, incluindo um ataque aéreo que matou o líder Hassan Nasrallah, numa escalada significativa da ofensiva israelita contra a milícia.

De acordo com um comunicado das Forças de Defesa de Israel(FDI), as incursões em curso são "limitadas, localizadas e direcionadas, com base em inteligência precisa, contra alvos e infraestruturas terroristas do Hezbollah no sul do Líbano."

Após Israel ter lançado os ataques terrestres no sul do Líbano, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, defendeu a "necessidade de desmantelar a infraestrutura de ataque" do movimento xiita Hezbollah.

Na segunda-feira (30.09), Austin alertou ainda o Irão contra um possível "ataque militar direto contra Israel", sublinhando as "graves consequências" que isso implicaria para Teerão, de acordo com um comunicado de imprensa.

O chefe do Pentágono fez estas declarações depois de falar com o ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant.

Sirenes antimíssil no centro de Israel

Esta manhã, ouviram-se sirenes de alerta de ataque aéreo na região central de Israel, depois de ter sido noticiado que tinham sido disparados projéteis do Líbano contra território israelita.

Na cidade de Telavive, um jornalista da Agência France Presse ouviu explosões que poderiam ser a interceção de projéteis pelo sistema antimíssil de Israel.

Nas últimas semanas, Israel intensificou os ataques aéreos contra posições do Hezbollah no Líbano. Hoje, o movimento diz ter atingido forças israelitas em Metula, no norte de Israel.

O movimento apoiado pelo Irão diz ter usado obuses e foguetes de artilharia contra "tropas inimigas" em Metula, norte de Israel, perto da fronteira com o Líbano.

As incursões terrestres de Israel são apoiadas pela força aérea e pela artilharia, que já tinham sido acionadas no sul do Líbano no início do dia, com "ataques precisos a alvos militares na área".

Um milhão de deslocados

O primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, apelou às Nações Unidas para que prestem ajuda, uma vez que o seu país enfrenta "uma das fases mais perigosas da sua história".

"Cerca de um milhão de pessoas foram deslocadas por causa da guerra devastadora que Israel está a travar contra o Líbano", disse o governante à Agência Nacional de Notícias.

"Apelamos urgentemente a mais ajuda para reforçar os nossos esforços em curso para prestar apoio básico aos civis deslocados", acrescentou numa reunião com representantes da ONU.

A ONU disse ontem que são necessários mais de 400 milhões de dólares (358 milhões de euros) de ajuda urgente para as centenas de milhares de deslocados, na sequência dos ataques.