Guiné-Bissau: Rádio Capital FM volta a estar no ar oito meses após ataque

"Fizemos questão de colocar a emissão no ar, ainda que experimental, para simbolizar a passagem do oitavo mês desde que a rádio foi atacada", afirmou à agência Lusa o diretor da Rádio Capital FM da Guiné-Bissau.

Para Lassana Cassamá, a retoma da emissão é também uma forma de "dar um novo élan" aos profissionais da estação que "ficaram desamparados, sem salário durante oito meses".

"Mas também quisemos assim dizer aos nossos estimados ouvintes que a rádio Capital FM não morreu e brevemente estará de volta com toda a sua pujança, ainda que de forma gradual", na retoma da grelha de programação, observou Lassana Cassamá.

Rádio Capital FM teve todos so seus equipamentos danificados

A partir desta sexta-feira (07.10) é possível captar o sinal da Capital FM, em Bissau e arredores, embora a estação esteja apenas a emitir música, disse Cassamá.

"Informamos o Governo e também a Autoridade Reguladora Nacional" das telecomunicações, que, conforme a lei, deverá efetuar uma vistoria à estação antes de dar o seu aval final para a retoma em pleno, disse o diretor da Capital FM.

Lassana Cassamá tranquilizou os ouvintes sobre o facto de a rádio ter tido todos os seus equipamentos danificados noataque armado, com a garantia de que a estação voltará a funcionar com material novo.

"Para já estamos a trabalhar com uma solução de recurso, mas brevemente teremos novos equipamentos", afirmou Cassamá.

A Capital FM, que se notabilizou pela forma aberta como questiona as autoridades e a classe política, foi vandalizada, pela segunda vez, em 7 de fevereiro, por homens armados encapuzados que atiraram sobre os equipamentos de emissão e da redação.

A estação também tinha sido atacada em 26 de julho de 2020, da mesma forma.

O diretor da estação adiantou à Lusa que a Capital FM mudou de instalações, tendo saído do Bairro Militar, nos subúrbios de Bissau, para o Bairro de Belém, perto do centro da capital guineense.