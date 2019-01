Governo: Autores de ataques em Cabo Delgado são "jovens desempregados"

Quais as motivações dos ataques armados em Cabo Delgado?

Os indícios que não terão sido tomados a sério

Já em 2016 supostos pregadores do Islão foram expulsos do país por estarem ilegais no país. Também já foi intercetado um angariador de crianças a cujos pais era prometida educação e bons tratos. Mas o destino, passando por Nampula, eram escolas corânicas com o fim de radicalização. Há também detenções de pessoas que propagam a insurgência contra as instituições do Estado.