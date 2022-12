Luanda: Governo indefere marcha pelos direitos humanos

Notícia em atualização

O Governo angolano indeferiu a marcha pelos direitos humanos em Luanda, convocada pelo Bloco Democrático, para este sábado (10.12), para celebrar o 74º aniversário da Declaração dos Direitos Humanos.

Uma nota do Governo Provincial de Luanda dirigida ao secretário-geral do Bloco Democrático refere que a iniciativa, agendada para a manhã deste sábado (10.12), Dia Internacional dos Direitos Humanos, não se podia realizar, uma vez que "manifestações ou marchas" não são permitidas antes das 13:00 de sábado.

Alegou ainda o "risco de colisão de direitos ligados à segurança dos chefes de Estado e de Governo da OEACP", cuja cimeira decorre até hoje, tendo em conta que os "traçados predefinidos pelos órgãos que controlam o tráfego e mobilidade da província são próximos do itinerário proposto para a referida marcha".

Os promotores da marcha convidaram "amigos, simpatizantes, ativistas ligados à defesa dos direitos humanos e a sua promoção, e todos atores sociais e políticos a serem parte deste evento, de forma a massificar, fomentar e promover os direitos humanos e o respeito que este merece num Estado que precisa efetivamente de ser democrático e que as lesões acometidas pelo Regime, contra ativistas, políticos e outras pessoas singulares e coletivas possa ser resolvida em diálogo e com abertura para a participação do cidadão na vida política do seu país, e não persegui-los até a morte".