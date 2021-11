Justino Pinto de Andrade é um professor universitário angolano e atual líder do partido Bloco Democrático.

Justino Pinto de Andrade é professor catedrático e diretor da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica de Angola. Nasceu em Calulo, Kwanza Sul, mas foi criado em Cabinda. É familiar próximo de Mário Pinto de Andrade, primeiro presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e de Joaquim Pinto de Andrade, presidente honorário do mesmo movimento. Justino Pinto de Andrade foi preso pelas autoridades coloniais de Portugal em 1969, enquanto estudante, sob a acusação de pertencer ao MPLA. Esteve detido no Tarrafal, em Cabo Verde, de onde foi libertado em maio de 1974. Entrou em rota de colisão com a direção do MPLA por divergências de cariz ideológico pouco antes do início do processo de descolonização de Angola. Após a independência de Angola, sofreu nova prisão, como elemento da Revolta Ativa, um movimento dentro do MPLA. Hoje em dia é um dos analistas políticos mais ativos de Angola e teve durante vários anos uma coluna permanente na Rádio Ecclesia. Atualmente é presidente do partido Bloco Democrático.