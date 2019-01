Alunos moçambicanos têm aprendido a preservar o meio ambiente com a ajuda de peças de teatro e de palestras na escola. Shelton Chume, de 16 anos, é um deles. Está agora mais consciente dos perigos de não reciclar: "Na rua, quando compro pipocas, tenho receio de jogar o plástico fora".

"Aprendo mais na escola, no período das férias. Não fico em casa, venho aprender como cuidar do meio ambiente, como acabar com as garrafas e o plástico na comunidade. Mudou muita coisa, porque o professor, quando chega, dá-nos rebuçados e não diz nada. No fim da aula, exige os plásticos dos rebuçados", explica.

Nas escolas, ainda se ensina pouco sobre a preservação do meio ambiente. Por isso, a professora Elsa da Silva elogia o projeto financiado pela Alemanha, para sensibilizar as comunidades sobre a importância de preservar o planeta, através de peças de teatro ou nas próprias salas de aula.

"O objetivo é transmitir os conteúdos de educação ambiental por meio de jogo de bonecos. Os nossos alunos aprendem a reciclar o lixo, a fazer vários objetos com lixo", explica a docente. "Os alunos aprendem a trabalhar com materiais reciclados: as garrafas, a carcaça de coco e outros resíduos".

Ouvir o áudio 02:38 Ao vivo agora 02:38 min Governo alemão apoia preservação do meio ambiente em Maputo

Bons resultados

O projeto é levado a cabo pela organização não-governamental Solidaritätsdienst International e financiado pelo Ministério Federal da Cooperação Económica e Desenvolvimento da Alemanha.

"Nos últimos três anos, fizeram um projeto de meio ambiente e construíram um centro para o efeito, cujo objetivo é promover o meio ambiente", diz Birt Nichol, da embaixada da Alemanha em Maputo, considerando que a iniciativa já teve bons resultados. "Trabalham com três escolas aqui no distrito e este projeto é parte do que é financiado pela embaixada".

O grupo de teatro da Escola Secundária de Malhazine, apoiado pela embaixada da Alemanha, tem agora a tarefa de disseminar a mensagem de preservação do meio ambiente a outras escolas do distrito, mas "isso depende muito dos alunos desta escola", ressalva Birt Nichol.

"A ideia é os alunos levarem a peça de teatro a outras escolas no distrito. Vai também depender do Centro do Meio Ambiente para a apresentação de pecas nas escolas adstritas à zona", explica.

O consultor ambiental alemão Wieland Jagodzinski, que encenou a peça sobre o meio ambiente, sublinha a importância da reciclagem em Moçambique: "Vejo muito lixo nas ruas, garrafas… muitas vezes, quando ando, sinto que algo colou no meu sapato, então, é importante".