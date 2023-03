Futebol: Novo formato do Mundial dá dez vagas a África

Pela primeira na história, o continente africano terá dez países na fase final de um Mundial de futebol. O Conselho da FIFA aprovou por unanimidade a emenda ao formato da fase de grupos do Mundial de 2026, dando mais lugares aos países africanos.

De acordo com o documento consultado pela DW África, a Confederação Africana de Futebol (CAF), órgão que gere o futebol no continente africano, terá nove vagas diretas, mais uma que será definida no play-off. Ao todo, 10 países africanos estarão presentes no Mundial já em 2026.

A Europa continua a ter mais representantes: São, ao todo, 16 países europeus. Ásia terá nove vagas; a CONCACAF, que cobre a América do Norte, América Central e Caribe, terá oito lugares; a América do Sul fica com sete lugares disponíveis.

Canadá, México e EUA organizam a próxima edição do Mundial, em 2026 Foto: Carlos Ramirez/firo Sportphoto/Mexsport/picture alliance

Segundo a FIFA, órgão que gere o futebol mundial, cada confederação tem autonomia para definir o modelo de competição e o período para os jogos de classificação para o Mundial.

Três países organizam Mundial 2026

Vai ser a primeira vez na história do futebol mundial que três países vão organizar a fase final de um Campeonato do Mundo. Os anfitriões Canadá, México e Estados Unidos de América (EUA) já estão confirmados como classificados para o Mundial, que terá lugar em 2026.

No total, 16 cidades receberão os 104 jogos, em 39 dias. Onze delas estão nos EUA: Seattle, São Francisco, Los Angeles, Dallas, Houston, Kansas City, Filadélfia, Atlanta, Miami, Boston e Nova Iorque. No México, haverá paridas em Monterrey, Guadalajara e Cidade do México. Finalmente, os locais canadianos são Vancouver e Toronto.

Também pela primeira vez, o Mundial de 2026 terá a participação de 48 seleções, 16 a mais do que nas últimas sete edições, desde 1998.

Gianni Infantino foi reeleito para um segundo mandato de quatro anos Foto: Cyril Ndegeya/AA/picture alliance

A 23ª edição será disputada no período tradicional, entre os meses de junho e julho. A data final do Mundial 2026 foi marcada para domingo, 19 de julho. A decisão saiu da reunião do Conselho da FIFA, que decorreu em Kigali, capital do Ruanda, na semana passada.

Inclusão

Segundo o presidente da FIFA, Gianni Infantino, o novo formato do Mundial vai proporcionar aos países de todos os cantos do mundo mais hipóteses de brilhar no cenário global.

"Vamos, é claro, organizar o maior Mundial da FIFA de todos os tempos, em 2026, também porque passamos de 32 para 48 seleções e de 64 para 104 partidas", disse.

Após a sua reeleição para um segundo mandato como presidente da FIFA, no 73º congresso do órgão, Gianni Infantino afirmou também que "será o Campeonato do Mundo mais inclusivo de todos os tempos, e queremos ser, e temos que ser, inclusivos".