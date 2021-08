Força conjunta resgata 100 reféns do controlo de insurgentes, diz rádio estatal

A rádio estatal de Moçambique divulgou o resgate de 100 reféns que estavam sob o controlo de terroristas na região do posto administrativo de Mbau, no distrito de Mocímboa da Praia.

O grupo de reféms foi localizado após o ataque e a ocupação de uma "base terrorista na região”, segundo a emissora estatal. A maioria das pessoas resgatada é composta por idosos e crianças. Uma fonte militar teria confirmado à Rádio Moçambique que faltam mantimentos para o grupo.

No sábado, o jornal ruandês The New Times divulgou que forças ruandesas e moçambicanas tomaram ainda na sexta-feira (20.08) uma base dos insurgentes após uma feroz batalha na mata à volta de Mbau.

Segundo a reportagem, este novo confronto segue a reconquista de Mocímboa da Praia a 8 de agosto. Após fugirem da vila sede, os terroristas deslocaram-se mais para sul, para as densas florestas de Mbau. Durante esta nova fuga no sábado, bloquearam as estradas com troncos de árvore para atrasar o avanço das forças conjuntas.