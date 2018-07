Filho de Samora e ex-autarca disputam candidatura da FRELIMO em Maputo

O secretário da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), partido no poder, em Maputo, Francisco Mabjaia, citado esta segunda-feira (16.07) pela Agência de Informação de Moçambique (AIM), disse que Samora Machel Júnior e Eneas Comiche serão os dois candidatos nas eleições internas para a escolha do cabeça-de-lista para as eleições municipais.

"Samora Machel Júnior está na lista dos que vieram dos distritos. O Camarada Eneas Comiche é um dos quadros da FRELIMO e está na FRELIMO", afirmou Mabjaia.

O secretário da FRELIMO na cidade de Maputo não disse quando é que o partido vai eleger os candidatos às eleições municipais. "O que eu posso assegurar é que ao nível do partido, nós estamos a implementar as nossas atividades de preparação de eleições de acordo com o cronograma", acrescentou Francisco Mabjaia.

Autarcas serão cabeças-de-lista

Samora Machel Júnior é filho de Samora Machel, que governou Moçambique entre 1975 e 1986, ano em que morreu num acidente de viação, e de Josina Machel, falecida em 1971.

Eneas Comiche foi autarca de Maputo entre 2003 e 2008, tendo sido antes governador do Banco de Moçambique e ministro das Finanças.

Os autarcas que vão sair das eleições municipais de 10 de outubro serão os cabeças-de-lista dos partidos, o que vai acontecer pela primeira vez em Moçambique.

A inovação foi introduzida na revisão pontual da Constituição da República aprovada em maio deste ano.