Euro2024: França e Portugal medem forças nos 'quartos'

Bernardo Silva marcou o golo da vitória de Portugal sobre a Eslovénia por 3-0 no desempate por grandes penalidades dos oitavos de final do Euro 2024, depois de um empate tenso que terminou sem golos.

Diogo Costa defendeu os três primeiros penáltis da Eslovénia no desempate, com Ronaldo, Bruno Fernandes e Silva a converterem todas as tentativas de Portugal. Cristiano Ronaldo falhou um penálti no primeiro período do prolongamento e foi visto a chorar visivelmente enquanto os seus companheiros de equipa o consolavam, antes de Benjamin Sesko ter desperdiçado uma grande oportunidade de surpreender Portugal com apenas o guarda-redes a bater.

França vs. Portugal joga-se na próxima sexta-feira em Hamburgo Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

A Eslovénia deixa o torneio com quatro empates em jogo aberto, depois de depois de ter oferecido uma forte resistência no seu primeiro jogo dos oitavos de final.

Portugal vai defrontar a França, que hoje venceu os ‘oitavos’ a Bélgica por 1-0, nos quartos de final, em jogo marcado para sexta-feira, em Hamburgo.