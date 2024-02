Etiópia: Jornalista francês detido por alegada conspiração

As forças de segurança etíopes detiveram um jornalista francês por suspeita de conspirar com dois grupos armados em Adis Abeba – uma acusação que foi veementemente negada por um grupo de defesa dos direitos humanos.

Os serviços de segurança da Etiópia detiveram um jornalista francês que estava a fazer uma reportagem no país, informou, na segunda-feira (26.02), o meio de comunicação social para o qual trabalha.

Antoine Galindo, de nacionalidade francesa, repórter do site de notícias Africa Intelligence, com sede em Paris, foi detido pelas forças de segurança em trajes civis no dia 22 de fevereiro, segundo a editora do site de notícias.

O grupo Indigo Publications, editor do Africa Intelligence, apelou à libertação imediata do repórter num comunicado e disse que o jornalista foi detido por suspeita de "conspiração para criar o caos na Etiópia".

Advogado diz que a detenção foi prolongada

Galindo compareceu perante um juiz em 24 de fevereiro, sob a alegação de conspirar com dois grupos armados para incitar a agitação na capital, disse o advogado de Galindo ao Comité para a Proteção dos Jornalistas (CPJ), uma organização sem fins lucrativos que trabalha para defender a liberdade de imprensa em todo o mundo.

O advogado de Galindo avançou que a polícia ainda não apresentou provas substanciais para sustentar as suas acusações. Galindo também ainda não foi acusado e o tribunal declarou que ele ficaria detido até 1 de março, data prevista para a sua próxima audiência em tribunal.

O jornalista foi detido no Ethiopian Skylight Hotel, na capital, Adis Abeba, quando entrevistava um responsável político da Frente de Libertação Oromo (ORF), um partido legalmente reconhecido na Etiópia, informou o seu advogado. O responsável político também foi detido.

Galindo tinha chegado a Adis Abeba a 13 de fevereiro para cobrir uma cimeira da União Africana e as notícias do país. Informou as autoridades etíopes da sua missão e tinha um visto para trabalhar na Etiópia, informou a Indigo Publications.

A Etiópia é o segundo país que mais detém jornalistas na África Subsaariana, com pelo menos oito jornalistas atrás das grades em 1 de dezembro de 2023, de acordo com a última contagem do CPJ.